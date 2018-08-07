Международный этап эстафеты флага чемпионата WorldSkills завершен

КАЗАНЬ, 7 авг — РИА Новости. Международный этап эстафеты флага мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, стартовавший в середине марта в Мадриде, завершился в Китайском Тайбэе, сообщают организаторы соревнований.
"Флаг WorldSkills встретили в Китайском Тайбэе. Церемония его чествования состоялась в городе Тайчунг, где проходит 48-й национальный чемпионат по стандартам WorldSkills. Тайчунг стал последней точкой на маршруте эстафеты в рамках ее международного этапа. Уже 8 августа флаг прибудет в Южно-Сахалинск, откуда начнется его путешествие по России", — говорится в сообщении.
Участникам церемонии презентовали предстоящие мировые соревнования по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, которые пройдут в августе следующего года в Казани и соберут лучших профессионалов со всей планеты для состязания в более чем 50 компетенциях.
WorldSkills International — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. Региональные чемпионаты проходят более чем в половине субъектов РФ. Казань в 2014 и 2015 годах принимала второй и третий национальные чемпионаты WorldSkills Russia.
Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства. Следующий мировой чемпионат WorldSkills пройдет в Казани летом 2019 года. Столица Татарстана была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа.