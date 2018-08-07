Международный этап эстафеты флага чемпионата WorldSkills завершен

КАЗАНЬ, 7 авг — РИА Новости. Международный этап эстафеты флага мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, стартовавший в середине марта в Мадриде, завершился в Китайском Тайбэе, сообщают организаторы соревнований.

Эстафета флага WorldSkills стартовала осенью прошлого года. Флаг был торжественно передан городу-организатору Казани на церемонии закрытия чемпионата мира WorldSkills-2017 в Абу Даби в октябре, затем в Сочи официально стартовал проект "Эстафета флага". В декабре 2017 года флаг был отправлен на международную космическую станцию, где пробыл больше двух месяцев и вернулся на Землю. Международный этап эстафеты отправился из Мадрида в середине марта в путешествие по 20 странам, которые ранее принимали у себя чемпионаты мира по профессиональному мастерству. Затем эстафета начнет свой маршрут по России. В Казань флаг будет доставлен в день церемонии открытия чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019, который пройдет 22-27 августа 2019 года.

"Флаг WorldSkills встретили в Китайском Тайбэе. Церемония его чествования состоялась в городе Тайчунг, где проходит 48-й национальный чемпионат по стандартам WorldSkills. Тайчунг стал последней точкой на маршруте эстафеты в рамках ее международного этапа. Уже 8 августа флаг прибудет в Южно-Сахалинск, откуда начнется его путешествие по России", — говорится в сообщении.

Участникам церемонии презентовали предстоящие мировые соревнования по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, которые пройдут в августе следующего года в Казани и соберут лучших профессионалов со всей планеты для состязания в более чем 50 компетенциях.

WorldSkills International — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. Региональные чемпионаты проходят более чем в половине субъектов РФ. Казань в 2014 и 2015 годах принимала второй и третий национальные чемпионаты WorldSkills Russia.

Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства. Следующий мировой чемпионат WorldSkills пройдет в Казани летом 2019 года. Столица Татарстана была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа.

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