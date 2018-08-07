В Москве доочистку поверхностных сточных вод проводят с помощью растений

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Доочистка поверхностных сточных вод на ряде очистных сооружений в Москве проводится с помощью эйхорнии, или водного гиацинта, сообщили в пресс-службе ГУП "Мосводосток" во вторник.

"Еще с 2001 года на ряде очистных сооружений ГУП "Мосводосток" на стадии доочистки поверхностных сточных вод применяет гидроботанический способ с использованием водного гиацинта эйхорнии. Эйхорния – растение, не требующее летом специального ухода. Для его активной и эффективной деятельности важно правильное размещение в пруду на солнечном месте", — сообщили в пресс-службе предприятия.

Отмечается, что в этом году "Мосводосток" высадил водный гиацинт более чем на 45-ти водных объектах столицы, а с начала лета было высажено более 11 тысяч новых растений.

"С помощью листьев эйхорния использует для фотосинтеза углекислый газ, а с помощью корневой системы и контактирующих с водой листьев усваивает из воды неорганический углерод карбонатов, минеральные соли, низкомолекулярные углеводы, аминокислоты и другие вещества. Лаборатория ГУП "Мосводосток" проводит аналитический контроль химического состава воды до и после доочистки эйхорнией по семи ингредиентам: взвешенные вещества, нефтепродукты, хлориды, показатели БПК, сульфаты, азот. Результаты исследований доказывают существенное снижение содержания указанных веществ", — пояснили в предприятии.

Там добавили, что эйхорния может быть использована для выработки тепла, а ее отработанная биомасса может применяться как ценная пищевая добавка в рационе для крупного рогатого скота.

Вместе с тем, одно из свойств эйхорнии — способность невероятно быстро вегетативно размножаться пояснили в "Мосводотостоке".

"В некоторых странах Азии и Латинской Америки раньше это было серьезной проблемой. Однако в наших широтах опасность бесконтрольного роста эйхорнии сдерживается холодным климатом. Как только температура воздуха опускается ниже 12 градусов, специалисты "Мосводостока" бережно переносят растение в теплицу на "зимовку", — добавили в пресс-службе.