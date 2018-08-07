БАРНАУЛ, 7 авг — РИА Новости. Школа села Старая Суртайка Алтайского края, жители которого обратились к президенту РФ Владимиру Путину на "прямой линии", готова к приему детей в новом учебном году, педагогический штат укомплектован, заканчивается ремонт спортивного зала и системы электроснабжения, сообщил РИА Новости представитель правительства Алтайского края.

Жители алтайского села, где проживают 400 человек, попросили Путина не допустить закрытия малокомплектной школы. Президент РФ поручил министерству просвещения РФ совместно с алтайским правительством обеспечить работу школы, провести ремонт, укомплектовать ее кадрами и выделить дополнительный школьный автобус для доставки учащихся из населенных пунктов Мост-Иша и Новая Суртайка.

"В новом учебном году в Старосуртайской школе будут учиться 36 детей. Специалисты восстановили ограждение территории школы, в здании отремонтировали систему вентиляции, две входные группы, установили пластиковые окна. Идет ремонт спортивного зала, системы электроснабжения, в здании меняют кровлю, ведут внутреннюю отделку помещений. Из краевого бюджета на проведение работ выделено более 3 миллионов рублей. Все ремонтные работы будут завершены через десять дней", — сказал представитель ведомства.

По его данным, порядка 250 тысяч рублей из районного бюджета направлено на покупку учебников и современных методических материалов.

Собеседник агентства отметил, что накануне процесс ремонта в школе лично проверил врио губернатора региона Виктор Томенко. На встречу с главой региона пришли жительницы села Старая Суртайка Алена Регер и Наталья Пушкинова, которые стали инициаторами обращения к Путину, и поблагодарили главу региона за помощь и сохранение школы.