Руденя: профобразование в Верхневолжье должно отвечать запросам рынка труда

ТВЕРЬ, 7 авг — РИА Новости. Формирование областных отраслевых образовательно-производственных кластеров с участием работодателей находится в числе приоритетных задач программы модернизации системы среднего профобразования в Тверской области, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
В частности, предлагается создать кластеры по направлениям "промышленность", "сельское хозяйство", "туризм", "транспорт", "строительство", "образование", "информационные технологии", "здравоохранение", "культура". В координационный совет каждого кластера войдут колледжи, отраслевые предприятия, исполнительные органы госвласти, Главное управление по труду и занятости Тверской области и школы.
Кластеры будут курировать формирование контрольных цифр приёма в учебные заведения по отраслям, внедрение практико-ориентированного (дуального) обучения, привлечение специалистов для проведения мастер-классов, расширение списка предприятий-партнёров, где студенты смогут проходить практику, содействие в трудоустройстве выпускников, профориентационную работу.
По мнению главы региона, необходимо сформировать систему профориентации школьников, направленную на популяризацию профессий, актуальных для региона. "Основная задача — обеспечить выпуск специалистов с высоким уровнем подготовки, по специальностям, востребованным на рынке труда", — подчеркнул Руденя.
На базе действующих колледжей до 2024 года предполагается создать 9 специализированных центров компетенций — тренировочных баз для подготовки участников международных соревнований "Молодые профессионалы" (WorldSkills).
Как было отмечено в ходе заседания, программа Верхневолжья по модернизации системы среднего профобразования высоко оценена в министерстве просвещения РФ. Тверской области предложено войти в рабочую группу по реализации проекта на федеральном уровне.
Сейчас в регионе работают 52 организации профобразования — по их количеству Тверская область лидирует среди субъектов ЦФО. По 179 специальностям и более чем 1000 программ профессиональной подготовки обучаются свыше 25 тысяч человек, в том числе 1,3 тысячи детей-сирот и 638 людей с ограниченными возможностями здоровья.