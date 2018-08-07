Власти Тольятти: запрету на содержание более двух животных уже пять лет

САМАРА, 7 авг — РИА Новости. Запрет жителям Тольятти держать дома более двух взрослых собак и более двух взрослых кошек, на который пожаловался депутат Госдумы, действует с 2013 года на основе опыта других городов, но специально никто по квартирам не ходит и животных не пересчитывает, сообщила РИА Новости представитель департамента городского хозяйства администрации города.

Ранее глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил в своем аккаунте в соцсети Instagram, что направит запросы в надзорные органы с требованием проверить законность решения властей Тольятти, запретивших держать дома более двух взрослых собак и свыше двух взрослых кошек. По словам парламентария, нарушителям грозит предупреждение или административный штраф до 2 тысяч рублей, должностным лицам и организациям — от 6 до 10 тысяч рублей. По мнению Бурматова, запрет может вызвать массовый рост числа безнадзорных животных и нарушает права граждан.

"Этот нормативно-правовой акт был принят в декабре 2013 года… Когда писали документ, опирались на аналогичные нормативно-правовые акты других городов. Тогда во многих городах была норма о количестве, и мы решили ее позаимствовать… Но, однозначно, по квартирам никто не ходит, животных не пересчитывает", — сказала собеседница агентства. По ее словам, даже если в департамент поступают жалобы от соседей, у специалистов нет прав зайти в квартиру и пересчитать животных.

"Если гражданин не изъявляет желания нам добровольно предъявить животных, чтобы мы могли засвидетельствовать их количество, то в этом случае мы ничего предпринять не можем. Были случаи в моей практике, когда гражданин говорил, что не знает о существовании таких правил, а у него три кошки, и в итоге он добровольно одну из кошек куда-нибудь пристраивал. Но это единичные случаи", — рассказала представитель департамента.

Она уточнила, что правила содержания домашних животных были приняты в Тольятти по результатам проверки областного департамента ветеринарии, который оштрафовал администрацию за отсутствие таких правил.

"Этим нормативно-правовым актом регулируется не только количество животных, но и такие более важные вещи, как, например, выгул больших собак без поводка и намордника, загрязнение общественных мест домашними животными", — добавила собеседница агентства.