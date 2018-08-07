В Челябинской области построят новые объекты обращения с ТКО

ЧЕЛЯБИНСК, 7 авг – РИА Новости. Новые объекты обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) построят в Челябинской области в 2018 году, в регионе появятся мусоросортировочные комплексы, утилизационные установки и мусороперегрузочные станции, сообщила пресс-служба губернатора.

"Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами должна привести к сокращению объемов захоронения твердых коммунальных отходов. Поэтому весь поток вновь образуемого мусора будет направляться на сортировку, и только отходы, не подлежащие дальнейшей переработке, будут размещаться на полигоне. Кроме того, в регионе будет построен ряд инфраструктурных объектов обращения с ТКО, которые будут выполнять функции инструмента транспортно-логистической оптимизации", – цитирует пресс-служба слова губернатора Бориса Дубровского.

По данным замгубернатора региона Сергея Сушкова, на строительство инфраструктурных объектов привлечены федеральные средства в размере 113 миллионов рублей, а также по решению Дубровского из областного бюджета выделено 26 миллионов рублей.

По словам Сушкова, на эти средства в 2018 году будет построено два мусоросортировочных комплекса в горном кластере в городах Сатка и Трехгорный общей мощностью 90 тысяч тонн в год. Также в карабашском кластере возведут мусоросортировочный комплекс мощностью 33 тысяч тонн в год, в кыштымском кластере в Снежинске поставят комплекс мощностью 10 тысяч тонн в год, уточнил он.

Кроме того, на конкурсной основе определен концессионер АО "Управление отходами" в Челябинском и Магнитогорском кластерах, который за счет своих инвестиций приступил к созданию межмуниципальных объектов обращения с ТКО, уточняет пресс-служба. Так, на территории "Магнитогорского кластера" предусмотрено создание сортировочного комплекса мощностью до 200 тысяч тонн в год с полигоном для захоронения так называемых "хвостов", а также трех мусороперегрузочных станций общей мощностью до 20 тысяч тонн в год. Объем инвестиций в создание и 25-летнюю эксплуатацию этих объектов превысит 1,1 миллиарда рублей, добавляется в сообщении.

На территории Челябинского кластера предусмотрено создание мусоросортировочного комплекса мощностью до 500 тысяч тонн в год с полигоном ТКО, одного мусоросортировочного комплекса мощностью до 40 тысяч тонн в год в Увельском районе и для минимизации транспортной составляющей четырех мусороперегрузочных станций общей мощностью до 560 тысяч тонн в год, сообщает пресс-служба.

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