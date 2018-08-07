МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Более пяти тысяч обращений по вопросам защиты прав человека в уголовном судопроизводстве поступило в аппарат российского омбудсмена Татьяны Москальковой за первые шесть месяцев 2018 года, сообщается на ее сайте.

"Всего за первые шесть месяцев в аппарат уполномоченного по правам человека в Российской Федерации поступило более 5 тысяч обращений по вопросам защиты прав в уголовном судопроизводстве", — говорится на сайте Москальковой.

Ранее в докладе омбудсмена, подготовленном для отчета о выполнении Россией обязательств по Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, сообщалось, что за пять месяцев 2018 года в аппарат уполномоченного также поступило 31 обращение о пытках в местах заключения, 27 из них не подтвердились.

В апреле в ежегодном докладе о результатах деятельности омбудсмена сообщалось, что около трети обращений, поступивших в аппарат Москальковой в 2017 году, касались уголовно-процессуального права. В докладе уполномоченный отметила тенденцию к росту количества обращений в связи с отказом в возбуждении уголовного дела (2280 обращений против 2133 в 2016 году), а также необоснованностью привлечения к уголовной ответственности (1670 против 1456 годом ранее).