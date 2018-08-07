В Якутии проведут проверку после скандального видео с участием депутата

ЯКУТСК, 7 авг — РИА Новости. Врио главы Якутии Айсен Николаев после появления в сети скандального видео поручил провести служебную проверку в отношении народного депутата Юрия Садовникова и незамедлительно принять соответствующие меры, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Ранее на видеохостинге YouTube появился ролик, на котором якобы депутат Садовников в состоянии алкогольного опьянения устраивает скандал в гостиничном номере пилотов авиакомпании "Полярные авиалинии" в Усть-Нере Оймяконского улуса Якутии. Политсовет якутского регионального отделения партии "Единая Россия" после этого исключил Садовникова из списка кандидатов в народные депутаты Ил Тумэн на выборах 9 сентября.

"Временно исполняющий обязанности главы Якутии Айсен Николаев дал поручение министру жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Данилу Саввинову провести проверку в отношении заместителя генерального директора по управлению персоналом и организационно-правовой работе ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство республики Саха (Якутия)", народного депутата республики по Колымо-Индигирской региональной группе Юрия Садовникова", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Николаев назвал поведение Садовникова "недостойным руководителя управленческой категории и народного избранника".

Глава региона поручил министру принять соответствующие меры незамедлительно.