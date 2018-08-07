НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 авг — РИА Новости. Создать проект под рабочим названием "Воскресная бабушка" предложили народные эксперты при обсуждении стратегии развития Нижегородской области до 2035 года, передает корреспондент РИА Новости.
Также эксперты предложили создать в регионе социальный институт семейного наставничества. В рамках этого проекта лишенные родительских прав супруги могли бы обратиться к благополучным семейным парам за помощью и советами.
Присутствовавший на сессии врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что разработчики стратегии развития региона учтут пожелания экспертов. По его словам, "какие-то предложения можно сразу взять в стратегию". "С какими-то вопросами мы будем еще работать", — добавил Никитин.
Ранее сообщалось, что готовый проект стратегии-2035 планируется представить общественности Нижегородской области в августе. До этого времени в регионе будет обсуждаться с народными экспертами каждая статья документа.