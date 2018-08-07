Издатель российского Forbes подал в суд на бывшего главреда Ускова

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Издатель российской версии журнала Forbes Александр Федотов подал в суд на бывшего главного редактора Николая Ускова, обвинив его в опороченной репутации и разглашении коммерческой тайны.
Озман добавил, что сумма исков "чисто символическая" — один рубль. "Нам важно, чтобы мы выиграли это дело и показали, что он говорит неправду", — отметил он.
Представитель ACMG также сообщил, что иски были поданы в Пресненский суд, но их перевели в Останкинский — "по месту ответчика". Дату разбирательства пока не назначили.
Сам Усков заявил РИА Новости, что исков не видел, поэтому не может ничего сказать по их сути. "Естественно, я не согласен, но без текста не могу что-то говорить", — пояснил он.
В Останкинском суде подтвердили, что получили иск Федотова, но только один, о защите чести и достоинства. Его зарегистрировали, но еще не приняли к рассмотрению.
После этого исполняющим обязанности главного редактора стал Николай Мазурин, но вскоре уволили и его — как утверждают сотрудники журнала, после того как он отказался по требованию издателя убрать из августовского номера статью о братьях Магомедовых.
Федотов заявил, что статью сняли по настоянию юристов, но журналисты уверяют, что эти слова не соответствуют действительности.
Как сообщали "Ведомости", Мазурин попросил столичную прокуратуру проверить, не было ли в этой ситуации нарушения закона о СМИ. Комментариями надзорного ведомства РИА Новости пока не располагает.
Позже инициативная группа редакции из 29 сотрудников призвала руководство головного офиса американской Forbes Media вмешаться в конфликт.
Деловое издание Forbes Russia выпускается с 2004 года тиражом сто тысяч экземпляров. В течение года Forbes публикует 13 крупнейших бизнес-рейтингов, самый известный из которых — "200 богатейших бизнесменов России". В октябре 2015 года издательский дом Axel Springer Russia, издающий Forbes, приобрела издательская группа ACMG.
ACMG — международная медиагруппа, основанная в 2008 году. Входит в топ-10 крупнейших издательских домов России. Сейчас ее офисы расположены в Берлине, Милане, Москве и Париже. В России ACMG издает журналы Forbes, ForbesLife, ForbesWoman, Numéro, L'Officiel, L'Officiel Voyage, GEO, Golf Digest, SNC, PORT, OK!, GALA Биография, Interni и Objekt Russia. В Германии ACMG издает L'Officiel Hommes и L'Officiel.