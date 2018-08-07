Издатель российского Forbes подал в суд на бывшего главреда Ускова

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Издатель российской версии журнала Forbes Александр Федотов подал в суд на бывшего главного редактора Николая Ускова, обвинив его в опороченной репутации и разглашении коммерческой тайны.

Дмитрий Озман, директор по связям с общественностью группы ACMG, которой владеет Федотов, пояснил РИА Новости, что оба иска базируются на интервью, которое Усков 14 июля дал Наталье Синдеевой на телеканале "Дождь". Тогда, по словам Озмана, Усков распространил информацию, относящуюся к коммерческой тайне, а также сведения, которые, по мнению адвокатов ACMG, порочат честь, достоинство и деловую репутацию Федотова.

Озман добавил, что сумма исков "чисто символическая" — один рубль. "Нам важно, чтобы мы выиграли это дело и показали, что он говорит неправду", — отметил он.

Представитель ACMG также сообщил, что иски были поданы в Пресненский суд, но их перевели в Останкинский — "по месту ответчика". Дату разбирательства пока не назначили.

Сам Усков заявил РИА Новости, что исков не видел, поэтому не может ничего сказать по их сути. "Естественно, я не согласен, но без текста не могу что-то говорить", — пояснил он.

В Останкинском суде подтвердили, что получили иск Федотова, но только один, о защите чести и достоинства. Его зарегистрировали, но еще не приняли к рассмотрению.

В июне ACMG уволила Ускова с должности главного редактора Forbes Russia из-за "неудовлетворенностью качеством" его работы и систематических нарушений трудовой дисциплины. Усков с увольнением не согласился и подал в Пресненский районный суд иск о восстановлении на работе и возмещении морального вреда.

После этого исполняющим обязанности главного редактора стал Николай Мазурин, но вскоре уволили и его — как утверждают сотрудники журнала, после того как он отказался по требованию издателя убрать из августовского номера статью о братьях Магомедовых.

Федотов заявил, что статью сняли по настоянию юристов, но журналисты уверяют, что эти слова не соответствуют действительности.

Как сообщали "Ведомости", Мазурин попросил столичную прокуратуру проверить, не было ли в этой ситуации нарушения закона о СМИ. Комментариями надзорного ведомства РИА Новости пока не располагает.

Позже инициативная группа редакции из 29 сотрудников призвала руководство головного офиса американской Forbes Media вмешаться в конфликт.

Деловое издание Forbes Russia выпускается с 2004 года тиражом сто тысяч экземпляров. В течение года Forbes публикует 13 крупнейших бизнес-рейтингов, самый известный из которых — "200 богатейших бизнесменов России". В октябре 2015 года издательский дом Axel Springer Russia, издающий Forbes, приобрела издательская группа ACMG.

ACMG — международная медиагруппа, основанная в 2008 году. Входит в топ-10 крупнейших издательских домов России. Сейчас ее офисы расположены в Берлине, Милане, Москве и Париже. В России ACMG издает журналы Forbes, ForbesLife, ForbesWoman, Numéro, L'Officiel, L'Officiel Voyage, GEO, Golf Digest, SNC, PORT, OK!, GALA Биография, Interni и Objekt Russia. В Германии ACMG издает L'Officiel Hommes и L'Officiel.