В Смоленской области поднимут из болота самолет полка "Нормандия-Неман"

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российские поисковики совместно с силами Западного военного округа и французскими историками намерены в августе поднять из болота в Смоленской области самолёт французского полка "Нормандия-Неман", заявил ведущий специалист экспедиционного центра Минобороны России Константин Диркс.

"Самолет упал в болото с вязким илом и за прошедшие года это место превратилось в озеро, поэтому подъем технически сложен. Привлекаются силы и средства Западного военного округа, а также водолазы", — сказал Диркс на пресс-конференции.

По его словам, работы по извлечению самолёта Як-9, погибшего в августе 1943 года, займут около трёх недель. В настоящее время рядом с деревней Бывалка в Ельнинском районе Смоленской области разворачивается полевой лагерь.

Как отметил французский археолог и историк Пьер Малиновский, в кабине самолёта могут находиться останки капитана Поля де Форжа, чьи двое сыновей живы и с нетерпением ждут результатов этой экспедиции.

"Сказать, кто лежит в этом самолёте, мы сможем только после того, как будет поднята кабина. Если в ней будут найдены останки, то будет проведена генетическая экспертиза. Может быть лётчик выпрыгнул с парашютом", — добавил Диркс.