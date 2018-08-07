В ФИПИ рассказали о результатах ЕГЭ-2018 по английскому языку

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по английскому языку этого года практически идентичны прошлогодним, не смогли сдать экзамен всего 1,3% участников, более 30% получили баллы в диапазоне 81-100, а относительно небольшое число учащихся, справившихся с эссе, объясняется высокой сложностью этого задания, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора со ссылкой на Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ).

Ранее газета "Коммерсантъ" писала, что сразу в нескольких регионах ноль баллов по результатам эссе по английскому языку получили от 5,5% до 56% сдающих. По официальным данным, в целом по стране не справились с эссе по иностранному языку почти 40% участников ЕГЭ-2018.

"Задания высокого уровня сложности, включаемые в ЕГЭ по всем предметам, предназначены для отбора абитуриентов на наиболее популярные специальности ведущих вузов страны. Неудивительно, что эти задания выполняются относительно небольшим числом наиболее подготовленных участников ЕГЭ. В ЕГЭ по иностранному языку задание на написание эссе имеет высокий уровень сложности, где помимо предметных знаний и умений проверяются аналитические умения обучающихся, их способность рассуждать, выражать и аргументировать свою точку зрения", — говорится в сообщении.

Результаты ЕГЭ по обществознанию и истории показывают, что даже на русском языке эссе решаются написать не все учащиеся, поэтому ноль баллов в общей статистике не дает никакой реальной картины по региону или по стране, отметили в пресс-службе.

В сообщении дополняется, что результаты ЕГЭ по английскому языку этого года практически идентичны прошлогодним: не смогли сдать экзамен всего 1,3% участников, а более 30% участников получили баллы в диапазоне 81-100.

Основной этап сдачи ЕГЭ-2018 прошел с 28 мая по 2 июля. В текущем году ЕГЭ сдали около 730 тысяч человек.