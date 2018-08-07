Убитого в ЦАР оператора Радченко похоронят на Булатниковском кладбище

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Убитого в Центральноафриканской республике (ЦАР) оператора Кирилла Радченко похоронят на Булатниковском кладбище во вторник, сообщил РИА Новости его коллега, режиссер Арсений Гончуков.

В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Как сообщил Центр управления расследованиями, они снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР, при этом в МИД РФ назвали абсурдными сообщения о расследовании деятельности ЧВК в ЦАР, указав, что ведомство еще в марте сообщало об отправке инструкторов в эту страну.

"Похороны на Булатниковском кладбище в начале первого", — сказал Гончуков. В 11.00 начнется прощание с Радченко в судебно-медицинском морге №1 в Царицыно.

Орхана Джемаля похоронят во вторник на Хованском кладбище, до этого в Московской соборной мечети пройдет заупокойная молитва. Прощание с режиссером-документалистом Расторгуевым пройдет в Москве во вторник на Троекуровском кладбище.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около шести тысяч человек.

Ранее на сайте консульского департамента МИД РФ были опубликованы рекомендации, в которых говорится, что силы правопорядка ЦАР "практически не функционируют и рассчитывать на их помощь в случае неприятностей особо не приходится". В российском министерстве отмечали, что криминогенная обстановка в Центральноафриканской республике сложная, там регулярно происходят вооруженные грабежи и убийства, нападения на иностранцев, и поэтому посещение страны сопряжено с большим количеством рисков и, как следствие, крайне нежелательно.