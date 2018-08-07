Более 193 млн рублей направили на безопасность школ в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 7 авг – РИА Новости. Власти Челябинской области направили более 193 миллионов рублей на обеспечение безопасности в школах региона в 2018 году, средства израсходованы на монтаж видеонаблюдения и кнопок экстренного вызова, ограждение территорий, сообщила во вторник пресс-служба губернатора области.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел заседание региональной антитеррористической комиссии, где ему доложили о мерах обеспечения безопасности в образовательных организациях перед подготовкой к новому учебному году.

"Как доложил министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов, в новом учебном году на территории Челябинской области планируют начать работу более 2,2 тысячи образовательных организаций… С целью создания условий для обеспечения образовательного процесса и жизнедеятельности обучающихся и педагогов в 2018 году на антитеррористические мероприятия направлено 193,37 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

По словам Кузнецова, данные средства направляются на монтаж и обслуживание системы видеонаблюдения, кнопки экстренного вызова, тревожной сигнализации, на обеспечение физической квалифицированной охраны, на ограждение территорий, а также на систему контроля и управление допуском. "Состояние антитеррористической защищенности и технической оснащенности объектов образования в целом соответствует требованиям антитеррористического законодательства России", – сказал министр.

Кроме того, минобразования и науки региона совместно с областными ГУМВД России и ГУМЧС России проведен ряд межведомственных проверок образовательных организаций для определения состояния антитеррористической защищенности, уточняется в сообщении. По итогам надзорных мероприятий руководителям образовательных учреждений представлены дополнительные предложения по укреплению антитеррористической защищенности и инженерно-технической укрепленности, добавляет пресс-служба.

Также с 30 августа по 2 сентября весь личный состав ГУМВД России по региону будет нести службу в усиленном режиме, во время торжественных линеек за образовательными организациями будут закреплены сотрудники правоохранительных органов, сообщает пресс-служба.

Другие новости региона читайте здесь >>