Сахалинский суд принял иск экологов в защиту косаток

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 авг – РИА Новости. Южно-Сахалинский городской суд принял иск экологов в защиту косаток, сообщил во вторник РИА Новости руководитель "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын.

"Две общественные организации – "Экологическая вахта Сахалина" и клуб "Бумеранг", а также представитель инициативной группы "Друзья океана" обратились в суд с иском об оспаривании положительного заключения государственной экологической экспертизы на документацию по изменению общего допустимого улова (ОДУ), которой разрешен вылов 13 косаток в Охотском море в 2018 году", — пояснил собеседник агентства.

По словам Лисицына, во вторник истцы получили определение городского суда о принятии административного искового заявления и подготовке дела к судебному разбирательству. До 24 августа ответчик – департамент Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу – обязан представить в суд возражения на иск с приложением доказательств. После этого суд назначит дату судебного заседания.

Обращение в суд стало логическим продолжением масштабной общественной кампании в защиту морских млекопитающих. На портале change.org сахалинские природоохранные активисты создали петицию "Остановить выдачу квот на отлов косаток и белух!". Документ в настоящий момент подписали почти 22 тысячи человек.

Независимые эксперты по морским млекопитающим на общественных слушаниях 3 мая 2018 года во Владивостоке подвергли обоснованной критике предлагаемые ОДУ на морских млекопитающих. Участники слушаний рекомендовали заказчику и разработчику ОДУ учесть все высказанные предложения и замечания в итоговых материалах.

Однако руководство Росрыболовства не посчитало нужным учесть мнение независимых академических экспертов и общественности. Материалы ОДУ на отлов косаток в некомплектном составе (без полных материалов общественных обсуждений) были направлены в департамент Росприроднадзора на государственную экологическую экспертизу. Комиссия провела экспертизу за шесть дней вместо установленного департаментом срока в 1 месяц. Жалобы "Эковахты" в Генеральную прокуратуру РФ о нарушении прав граждан указанными действиями не получили адекватной реакции, в связи с чем общественники обратились в суд.

В настоящее время группа "Друзей океана" находится в месте отлова косаток и ведет общественный контроль над действиями коммерческих компаний, охотящихся за этими морскими млекопитающими для их последующей продажи, в том числе за рубеж.