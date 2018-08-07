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Общество

Роскачество подвело итоги проверки школьной формы

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© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкВыставка школьной формы. Архивное фотоВыставка школьной формы. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Роскачество подвело результаты проверки школьной формы: исследование школьных брюк показало, что качество изделий за два года повысилось, однако проблемы с одеждой выявляются до сих пор, говорится в сообщении Роскачества.

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"В исследование Роскачества вошли самые популярные бренды школьной формы на российском рынке — это 62 пары брюк стоимостью от 500 до 3,89 тысячи рублей за единицу товара на момент закупки", — говорится в сообщении. Большая часть брюк была сшита в России (27 регионов), однако изучались также и торговые марки из Бангладеш, Белоруссии, Китая, Турции и Узбекистана.

Исследование проходило по 60 параметрам качества и безопасности. Среди основных показателей — наличие токсичных элементов, способности ткани "дышать", впитывать и удерживать влагу. Кроме того, в программу испытаний были включены такие "потребительские" показатели, как истираемость, прочность, изменение линейных размеров ("усадка" после стирки) и ряд других.

"По результатам лабораторных испытаний брюки шести торговых марок не только соответствовали требованиям действующих норм по качеству и безопасности, но и требованиям опережающего стандарта Роскачества", — сообщает организация. Анализ также подтвердил снижение доли некачественной продукции на рынке.

"За два года качество школьной формы выросло на 20%. В этот раз эксперты не выявили отклонений по качеству пошива, наличию токсичных веществ, а также проблем с прочностью и усадкой ткани после стирки. Это связано, в том числе, с усилением контроля за поступающими тканями со стороны российских производителей, которые дорожат своей репутацией", — отметил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, слова которого приводятся в релизе.

"Однако для кардинальных изменений необходима комплексная работа со всеми участниками рынка — вычищение "серых" органов по сертификации, которые выдают сертификаты соответствия продукции ненадлежащего качества, внедрение контроля сырья на предприятиях, и, конечно, развитие потребительской грамотности", — добавил министр.

НЕДОСТАТКОВ МЕНЬШЕ, НО ОНИ ЕСТЬ

Исследование Роскачества выявило ряд превышений действующих санитарно-гигиенических норм. Так, в 22 случаях из 62 изделия не смогли соответствовать техрегламенту по гигроскопичности — способности ткани впитывать и удерживать влагу. В 2016 году несоответствия по данному показателю были отмечены в 49% из исследованных товаров.

"Что касается показателя воздухопроницаемость, который показывает способность ткани "дышать" — нарушения выявлены в 14 товарах из 62. Данный показатель "страдал" в 2016 году у трети исследованных товаров", — отмечает организация.

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в ходе закупок организация выявляла одежду для школьников с подкладкой из стопроцентной синтетики, тогда как синтетические материалы не впитывают влагу и не "дышат". "Родителям школьников стоит внимательно подходить к выбору формы и учитывать все нюансы. Оптимальный состав должен включать от 45% натуральных волокон или, например, вискозы", — добавил он.

Производственная линия по упаковке молока на молочном заводе в Самаре. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Еще одна проблема, которая была выявлена в рамках изучения школьной формы — несоответствие фактическому составу изделия, заявленному на маркировке. Отклонения по составу в детских брюках были выявлены в половине исследованных товаров.

"Сегодня известны технологические способы поставщиков скрыть огрехи и изъяны сырья, замаскировав их вкраплением натуральных нитей. Поэтому российским производителям при контроле тканей необходимо внедрять современные методы испытаний и не допускать введения потребителя в заблуждение нечестной этикеткой", — подчеркнул руководитель Роскачества.

Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество) учреждена распоряжением правительства РФ в 2015 году для проведения независимых исследований качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и просвещения россиян в выборе качественных товаров и услуг. Лучшим товарам Роскачество присуждает российский "Знак качества".

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