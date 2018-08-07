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Общество

"Бегали в туалет в магазин". Почему из-за должника в доме страдают все

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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкМужчина на кухне жилого домаМужчина на кухне жилого дома
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Ирина Халецкая. Жильцы дома в одном из спальных районов Ярославля больше недели сидели без воды. Виной всему сосед-должник — в его квартире прорвало трубу. Сам он на связь не выходил, поэтому коммунальщики решили проблему радикально — отрезали от водоснабжения весь подъезд.

Пожилая женщина спала прямо в горе мусора
© Фото : предоставлено Управляющей компанией "Новоградсервис"
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"Нужна вода — таскайте ведрами!"

Один из жильцов дома номер десять по улице Нефтяников Владимир Епифанцев рассказал корреспонденту РИА Новости, что горячую воду отключили из-за планового ремонта теплотрассы, а вот холодную — из-за нерадивого соседа, который скрывается от коммунальных служб, потому как давно не платит за услуги ЖКХ. Недавно в его квартире прорвало стояк, и коммунальщики, чтобы не допустить потопа, отключили от водоснабжения всех.

"Мы на пятом этаже, должник — на втором. В его квартире никто не живет. Раньше там обитала бабушка, но она умерла. Потом жилье сдавали маргиналам, что они делали там, мы не знаем, не раз приезжала полиция. Есть сын — собственник, который живет в Санкт-Петербурге. Квартира с огромными долгами по коммунальным счетам выставлена на продажу. Мы искали этого человека, чтобы попросить его открыть дверь. Но хозяин не отзывался. Жилье опечатано, на двери висит обрывок объявления, что за долги инспекторы имеют право вскрыть без владельца. Почему, когда случилась авария, никто не решился это сделать? Я не мылся неделю, все белье было грязное, в машинке не постирать", — жалуется Епифанцев.

Владимир рассказывает, что коммунальщики молча вывели шланг из-под лестницы на первом этаже и заявили: "Нужна вода — таскайте ведрами!"

"Особенно "повезло" тем, кто на пятом этаже, — в доме нет лифта. На нижних этажах живут старушки, семьи с маленькими детьми. Соседский ребенок бегал в туалет в ближайший торговый центр", — вспоминает собеседник.

© из личного архива Владимира ЕпифанцеваКоммунальщики вывели из подвала шланг для подачи холодной воды
© из личного архива Владимира Епифанцева
Коммунальщики вывели из подвала шланг для подачи холодной воды

Без решения суда управление ЖКХ квартиру вскрывать не решалось. Оказавшиеся в безвыходной ситуации жители даже подали заявление в прокуратуру района. Однако в надзорном ведомстве пояснили, что срок рассмотрения такого заявления 30 дней. Горе-сосед в итоге все же объявился, и воду жильцам дома по улице Нефтяников дали. Если бы его не разыскали, неизвестно, сколько бы людям пришлось таскать воду ведрами.

Писать везде

Истории, когда из-за проблемных жильцов страдает весь подъезд, далеко не редкость. В 2017 году жители дома в Дзержинском районе Волгограда тоже лишились воды: в квартире прорвало трубу, а хозяева-алкоголики открывать двери коммунальщикам отказались. Специалисты из управляющей компании от проблемы открестились — предложили ждать.

Разрушенная квартира
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Наболевший вопрос: как попасть в квартиру, если жильцы упорно не идут на контакт? Юрист Сергей Приходин, специализирующийся по коммунальным проблемам, рассказал РИА Новости, что, с точки зрения закона, это нарушение прав человека. 

"В Жилищном кодексе есть статья "Неприкосновенность жилища и недопустимость его произвольного лишения". Там говорится, что никто не может быть выселен из жилища или ограничен в праве пользования им, в том числе в праве получения коммунальных услуг. Иными словами, владение жилищем неприкосновенно, но вместе с тем это не должно создавать угрозу другим людям и их общественным интересам", — объясняет он.

По мнению Приходина, в такой конфликтной ситуации можно говорить и об угрозе жизни, а это уже статья Уголовного кодекса. "Под нее можно подтянуть что угодно. Например, если в доме есть маломобильные граждане, инвалиды, маленькие дети, если им срочно понадобится вода, просто так достать ее они не смогут. Это действительно угроза жизни", — комментирует он.

Адвокат уточняет, что сейчас в подобных случаях доступ разрешен правоохранительным органам, но вот вопрос взаимодействия с коммунальными службами никак не проработан. "Это обнажает несовершенство законодательства. Здесь должны применяться новые и более жесткие требования по чрезвычайной ситуации. Если хозяин аварийной квартиры почему-то не предоставляет допуск, силовики должны вскрывать квартиру в присутствии понятых. Как только авария устранена, двери закрываются, опечатываются, все счета за работу выставляются собственнику, который не обеспечил доступ", — отмечает эксперт.

"Прежде всего, проблема в том, что никто не занимается контролем. Органы полиции, прокуратуры, Роспотребнадзор — у каждой инстанции есть безграничные возможности пенять друг на друга, а как такового организатора нет. Мы считаем, что последнее слово должно быть за госорганами, администрацией района или города", — резюмирует Приходин.

Выдумки коммунальщиков

Пытаясь хоть как-то повлиять на должников, коммунальщики идут на хитрости: пугают тем, что отключат лифты или электричество за неуплату. И нередко претворяют угрозы в жизнь. Страдают от этого в первую очередь те, кто по счетам платит исправно.

"Я живу в семиэтажном доме на последнем этаже. Когда был в отъезде, компания, обслуживающая лифты в нашем доме, отключила их. В офисе сообщили, что некоторые жильцы задолжали по оплате и якобы компания имеет право приостановить обслуживание лифтов до момента погашения всей задолженности. Показать договор, где это прописано, отказались", — рассказал РИА Новости житель Сочи Ренат Павленко (фамилия изменена).

Шумные соседи
© Depositphotos / creatista
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Однако, утверждают эксперты, подобные меры незаконны, нужно жаловаться в жилищную инспекцию или сразу в прокуратуру.

Во многих домах есть жители, которые не платят за электричество не месяцами, а годами. Порой управляющие компании просто раскидывают эти долги на добросовестных плательщиков как "электроэнергию МОП" (места общего пользования — лифты, коридоры, насосы воды). Распределяют в зависимости от площади жилья, поэтому суммы могут быть неравномерными.

Другой способ вразумить должников — поставить заглушки на канализационный выход, чтобы закрыть доступ воде. Если долг небольшой — ставят заглушку-решетку. Она пропускает немного воды, но блокирует твердый мусор. Если долги внушительные, канализацию закрывают совсем. Для этого не нужен доступ в квартиру: сантехник поднимается на крышу, вводит в общую трубу манипулятор, доходит до нужного этажа, помещает в трубу должника резиновый шар и надувает его. Собственник, включая кран, просто топит свою ванную и соседей снизу, вынуждая их скандалить.

В Сети даже появились сайты организаций по установке и снятию таких заглушек: услуга стоит десять тысяч рублей. Коммунальщики уверяют, что закон они не нарушают: постановление правительства "О предоставлении коммунальных услуг" запрещает отключать в жилых домах отопление и холодную воду. А про канализацию там ни слова.

Однако установка заглушки должникам без их уведомления тоже незаконна, указывает Сергей Приходин. Во-первых, неплательщик как минимум должен быть проинформирован о таких работах. Если приспособление установлено, а собственника квартиры не известили, он вправе подать в суд. Также в суд могут обратиться пострадавшие соседи.

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