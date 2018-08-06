В Подмосковье упростили процедуру предоставления высокотехнологичной помощи

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Порядка 39 тысяч жителей Подмосковья воспользовались высокотехнологичной помощью в медучреждениях Подмосковья.
По ее словам, 21 медицинское учреждение оказывает высокотехнологичную помощь. В том числе МОНИКИ, МОНИИАГ, областной онкодиспансер в Балашихе, госпиталь для ветеранов в Солнечногорском районе, Подольская клиническая больница и другие.
"Значительно упрощена процедура оформления заявки на получение данного вида медицинской помощи. Подать документы можно через любой МФЦ Подмосковья. Также оформить заявку можно самостоятельно — через портал государственных и муниципальных услуг Московской области. В таком случае у заявителя есть возможность отслеживать статус приема и обработки обращения в своем личном кабинете", — отметил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.
Высокотехнологичную помощь применяют при лечении сложных заболеваний. Самые распространенные направления — это лечение онкозаболеваний, ожогов, трансплантация органов и тканей, челюстно-лицевая хирургия, травматология, нейрохирургия, сердечно-сосудистая хирургия.