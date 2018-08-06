В Подмосковье упростили процедуру предоставления высокотехнологичной помощи

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Порядка 39 тысяч жителей Подмосковья воспользовались высокотехнологичной помощью в медучреждениях Подмосковья.

За первое полугодие 2018 года 38,8 тысячи жителей Подмосковья получили высокотехнологичную помощь в медицинских учреждениях региона. По сравнению с прошлым годом это на 1,6 тысячи человек больше. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого зампреда правительства региона Ольгу Забралову.

По ее словам, 21 медицинское учреждение оказывает высокотехнологичную помощь. В том числе МОНИКИ, МОНИИАГ, областной онкодиспансер в Балашихе, госпиталь для ветеранов в Солнечногорском районе, Подольская клиническая больница и другие.

"Значительно упрощена процедура оформления заявки на получение данного вида медицинской помощи. Подать документы можно через любой МФЦ Подмосковья. Также оформить заявку можно самостоятельно — через портал государственных и муниципальных услуг Московской области. В таком случае у заявителя есть возможность отслеживать статус приема и обработки обращения в своем личном кабинете", — отметил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Высокотехнологичную помощь применяют при лечении сложных заболеваний. Самые распространенные направления — это лечение онкозаболеваний, ожогов, трансплантация органов и тканей, челюстно-лицевая хирургия, травматология, нейрохирургия, сердечно-сосудистая хирургия.