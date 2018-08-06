Евкуров попросил Медведева помочь решить проблему вынужденных переселенцев

НАЛЬЧИК, 6 авг – РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров попросил председателя правительства России Дмитрия Медведева помочь региону в решении проблем вынужденных переселенцев из Чечни, премьер-министр обещал оказать такую помощь.

Ранее сообщалось, что Медведев в понедельник провел встречу с Евкуровым, на которой обсуждались вопросы социально-экономического развития Ингушетии.

"Обозначил в ходе встречи ряд проблем, в том числе ситуацию с вынужденными переселенцами – сегодня порядка 280 семей в Ингушетии недополучили соответствующую господдержку в связи со вступившими в 2016 году изменениями в закон "О вынужденных переселенцах", — написал Евкуров в своем аккаунте в Instagram.

Кроме того, он обратился к Медведеву с просьбой оказать содействие в строительстве нового вокзального комплекса и реконструкции железнодорожной линии на участке Назрань — Слепцовская (Сунжа) и строительстве инженерной и спортивной инфраструктуры в курортном комплексе "Армхи". "Дмитрий Анатольевич пообещал помощь и поддержку республике в решении обозначенных проблем", — отметил Евкуров.

В конце 2017 года власти Ингушетии составили списки из 280 семей вынужденных переселенцев из Чеченской республики, которым не был продлен статус переселенцев, и они выбыли из числа претендентов на получение жилья за счет средств федерального бюджета, в том числе путем получения государственного жилищного сертификата.

По данным местных властей, всего по программе вынужденных переселенцев из Чечни в Ингушетии за последние годы было построено 1439 квартир, из которых 1165 уже получено новыми владельцами.