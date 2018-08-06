В Подмосковье ликвидировали более 220 тысяч дорожных ям

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. С начала года на подмосковных дорогах было зафиксировано около 262 тысяч ям.

На региональных и муниципальных автодорогах в Московской области с начала года было ликвидировано свыше 224 тысяч ям. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу подмосковного Минтранса Игоря Трескова.

По его словам, всего в регионе было зафиксировано 262 тысячи ям. "В настоящий момент на региональных дорогах отремонтировано более 154 тысячи ям, еще 70 тысяч устранили на муниципальной сети. Еженедельно на дорогах региона устраняется более пяти тысяч ям", — заявил Игорь Тресков.

Ямочный ремонт завершили уже в двух муниципалитетах. В Павловском Посаде ликвидировали 986 ям, а в Реутове — 404 ямы.

Контроль за осуществлением ямочного ремонта ведется с помощью автоматизированной программы СКПДИ — Системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры. Она позволяет следить за сроками и объемом выполнения работ. В системе подрядчик подтверждает выход на объект, указывает GPS-координаты ямы, а также размещает фото- и видеоматериалы проделанной работы.

Кроме того, в 28 муниципальных образованиях Подмосковья ремонтные работы уже проверила Служба инспекции дорог. Если она фиксирует нарушения, муниципалитет должен устранить все замечания в срок до 10 дней, а аварийно-опасные ямы ликвидировать в течение восьми дней.