В Подмосковье ликвидировали более 220 тысяч дорожных ям

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. С начала года на подмосковных дорогах было зафиксировано около 262 тысяч ям.телеканал "360" со ссылкой на главу подмосковного Минтранса Игоря Трескова.
По его словам, всего в регионе было зафиксировано 262 тысячи ям. "В настоящий момент на региональных дорогах отремонтировано более 154 тысячи ям, еще 70 тысяч устранили на муниципальной сети. Еженедельно на дорогах региона устраняется более пяти тысяч ям", — заявил Игорь Тресков.
Ямочный ремонт завершили уже в двух муниципалитетах. В Павловском Посаде ликвидировали 986 ям, а в Реутове — 404 ямы.
Кроме того, в 28 муниципальных образованиях Подмосковья ремонтные работы уже проверила Служба инспекции дорог. Если она фиксирует нарушения, муниципалитет должен устранить все замечания в срок до 10 дней, а аварийно-опасные ямы ликвидировать в течение восьми дней.