Российский школьник выиграл международную олимпиаду по географии

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российская команда школьников в составе четырех человек завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали на Международной географической олимпиаде в Канаде, сообщает министерство просвещения РФ.

"Шестого августа в Квебеке (Канада) завершилась XV Международная географическая олимпиада (International Geography Olympia – IGeo). Российская команда в составе четырех человек завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали",- говорится в сообщении. Отмечается, что в 2018 году сборная России улучшила результат: на прошлогодней географической олимпиаде ребята завоевали три серебряные и одну бронзовую медали.

"Лучшим среди россиян на IGeo-2018 стал Ален Коспанов из Москвы: на торжественной церемонии награждения ему будет вручена золотая медаль. Ольга Богданова из Москвы завоевала серебряную, а Вячеслав Боголюбский из Челябинской области и Михаил Селюгин из Пермского края – бронзовые награды", — отмечает министерство.

Российскую сборную поздравила министр просвещения России Федерации Ольга Васильева.

"Я от всей души поздравляю ребят-географов с достойным результатом. Сегодня география остаётся важной и востребованной наукой, особенно для России – самого большого государства в мире. Но за будущее географии в нашей стране можно не переживать: ребята доказали это своим усердием и заинтересованностью в предмете",- приводит министерство слова Васильевой.

Международная географическая олимпиада (IGeo) – ежегодное соревнование, в ходе которого команды школьников со всего мира проверяют свои знания и навыки в области географии. Участники показывают свои знания в трёх турах: письменный тест, полевое наблюдение и мультимедийный тест. Все задания представлены на английском языке.