В 2019 году у проекта "Я – профессионал" появятся новые направления

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. 40 дипломантов олимпиады студентов "Я — профессионал" принимают участие в работе смены "Молодежная команда страны" всероссийского образовательного форума "Территория смыслов".

6 августа, в день старта шестой смены, перед участниками "Территории смыслов" выступила руководитель олимпиады, политолог, руководитель лаборатории политических исследований НИУ ВШЭ Валерия Касамара.

По ее словам, олимпиада "Я — профессионал" была создана в том числе для того, чтобы помочь российским студентам определиться с собственной траекторией развития на ближайшие несколько лет.

Многие победители олимпиады поступили в магистратуры ведущих вузов страны на льготных условиях или попали на стажировки в крупнейшие компании страны.

По словам Валерии Касамары, за последние четыре месяца 1278 дипломантов олимпиады получили более 2800 предложений о стажировках и практиках от 88 компаний благодаря базе данных "Я — профессионал", работающей по принципу кадрового агентства.

На следующий год у проекта "Я — профессионал" более амбициозные планы. Количество вузов-организаторов увеличивается с 10 до 21, количество направлений — с 27 до 54. Среди новых: "Химия", "Биология", "Юриспруденция", "Филология", "Ядерная физика", "Большие данные", "Интернет вещей", "Управление персоналом", "Фармация", "Освоение космоса", "Аддитивные технологии".

Регистрация на олимпиаду начнется в конце сентября, и вместе с подготовкой к соревнованиям потенциальные участники смогут бесплатно пройти очные и заочные тренинги по soft-skills в рамках образовательной программы клуба "Я — профессионал".