Минтруд опроверг информацию об обучении за рубежом 28 его сотрудников

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В Минтруде РФ опровергли информацию о том, что за рубежом будут получать дополнительное профессиональное образование 28 сотрудников министерства: 28 — это общее число служащих из разных ведомств, которые пройдут обучение за границей.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что кабмин утвердил госзаказ на дополнительное обучение чиновников, на эти цели будет потрачено 112,7 миллиона рублей. Сообщалось, что за рубежом будут обучаться 28 сотрудников Минтруда.

"В 2018 году повышение квалификации в иностранных образовательных организациях пройдут до 28 гражданских служащих из разных федеральных государственных органов. Это предусмотрено постановлением правительства Российской Федерации от 01.08.2018 № 898 "Об отдельных вопросах организации мероприятий по профессиональному развитию федеральных государственных гражданских служащих в 2018 году", — говорится в сообщении пресс-службы Минтруда.

Отмечается, что Минтруд в соответствии с функциями, возложенными правительством, является заказчиком дополнительного профессионального образования федеральных госслужащих из разных ведомств за пределами территории РФ.