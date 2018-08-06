Депутат призвал увеличить штрафы за нарушение пожарной безопасности в лесах

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы Олег Лебедев (КПРФ) внес в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий увеличить штрафы за нарушение пожарной безопасности в лесах, следует из электронной базы данных ГД.

Согласно действующему законодательству, нарушение правил пожарной безопасности влечет для физических лиц предупреждение, либо административный штраф в размере от полутора до трех тысяч рублей. Законопроектом предлагается увеличить штраф, размер которого должен будет составлять от трех до пяти тысяч рублей.

Предлагается также увеличить размер штрафов за выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, с 3-4 тысяч рублей до 4-6 тысяч рублей.

Вместе с тем депутат предлагает увеличить штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима с 4-5 тысяч рублей до 6-8 тысяч рублей. Помимо этого, предлагается изменить размер штрафов за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человек, с 5 тысяч рублей до 10 тысяч рублей.