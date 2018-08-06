Глава Кубани призвал повышать качество жизни в селах

КРАСНОДАР, 6 авг — РИА Новости. Более одного миллиарда рублей было выделено за последние три года на развитие сельских территорий Краснодарского края, средства предназначены для улучшения инфраструктуры и жилищных условий, по мнению губернатора края Вениамина Кондратьева, их нужно осваивать так, чтобы жители видели реальные изменения вокруг себя, сообщает пресс-служба администрации региона.

Уточняется, что развитие сельского хозяйства в регионе обсудили на совещании в понедельник.

По данным региональных властей, в текущем году в рамках программы господдержки на развитие сельского хозяйства региона было выделено свыше 7 миллиардов рублей. "На сегодняшний день освоено 54,3% этих средств. Губернатор поручил ускорить темпы освоения субсидий", — говорится в сообщении.

Как отметил Кондратьев, на развитие малых форм хозяйствования за последние три года в краевом бюджете было предусмотрено 2,6 миллиарда рублей. По словам губернатора, это средства, которые позволили создать новые предприятия, рабочие места на селе и обеспечили самозанятость.

"Благодаря субсидиям в регионе появилось более 190 гектаров теплиц, как начинающие фермеры грантовую поддержку получили 84 хозяйства. Субсидии на развитие были выделены 42 семейным животноводческим фермам", – приводятся слова Кондратьева. Кроме того, одним из приоритетных направлений для кубанских фермеров является создание сельхозкооперации. В этом вопросе край получает поддержку и на уровне правительства страны.

"Еще одной стратегической задачей губернатор назвал повышение качества жизни на селе. За последние три года на развитие сельских территорий выделено более 1 миллиарда рублей. Это деньги на газо- и водоотведение, строительство спортивных площадок, офисов ВОП, улучшение жилищных условий", — отмечает администрация. По словам губернатора, "жизнь на селе должна быть активной, а средства нужно осваивать так, чтобы жители видели реальные изменения вокруг себя". По итогам совещания губернатор поручил краевому минсельхозу проводить более плотную работу с муниципалитетами.

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