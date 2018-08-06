Две трети россиян ничего не знают о порядках в тюрьмах, показал опрос

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Две трети россиян ничего не знают об условиях содержания и порядках в местах лишения свободы, с конца 90-х годов информированность об этом снизилась, показал опрос фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Как выяснил ФОМ, две трети (66%) россиян ничего не знают об условиях и порядках в тюрьмах, колониях и других местах заключения. Еще 12% опрошенных сказали, что имеют информацию об этом из газет, радио- и телепередач, столько же – знают по опыту родственников, друзей, знакомых, а еще 4% — по собственному опыту.

Кроме того, 9% респондентов имеют представление об этом благодаря интернету, а 2% — благодаря книгам и журналам, следует из данных социологов. Еще 2% участников опроса назвали другие источники информации.

Как свидетельствуют результаты опроса, с годами информированность людей об этой теме снизилась. В 2012 году, по данным ФОМ, 55% россиян ничего не знали о жизни за решеткой, в 2008 году – 37%, а в 1997-2000 годах доля ответивших так составляла только 18-19% опрошенных.

Наряду с этим два десятка лет назад был выше уровень информированности об этой теме через СМИ. Если в ходе нынешнего опроса каждый восьмой (12%) респондент сказал, что знает об условиях в тюрьмах именно из газеты, радио и ТВ, то еще в 2012 году эта доля составляла треть (33%) опрошенных. Десять-двадцать лет назад эта цифра была еще больше: 44% в 2008 году, 50% — в 2000 году и 59% в 1997-1999 годах.

Как показал опрос, 33% россиян уверены, что СМИ сейчас уделяют теме насилия и произвола в тюрьмах слишком мало внимания; по мнению 7% опрошенных, внимания, напротив, слишком много. Как считают 34% респондентов, СМИ уделяют этой теме "столько, сколько нужно" внимания.

Респондентов, что-либо знающих об условиях содержания и порядках в местах заключения, попросили дать им свою оценку. Соответствующие вопросы задавались всем участникам опроса кроме тех, кто ничего не знает об этом, то есть отвечали 34% респондентов, но результаты приведены в процентах от всех опрошенных.

Хотя доля тех, кто дает негативную оценку, за последние шесть лет и снизилась, граждане по-прежнему оценивают условия содержания в тюрьмах чаще как плохие — так сказали 17% (против 31% в 2012 году). Хорошими условия в местах заключения сейчас, как и шестью годами ранее, называют 8% россиян.

По мнению 8% опрошенных, в последние годы условия улучшаются, еще 11% никаких изменений в этой сфере не отмечают, а 4% респондентов считают, что они ухудшаются. Каждый пятый житель страны (19%) убежден, что нужно улучшать условия содержания заключенных в российских тюрьмах. А вот 9%, напротив, не видят в этом необходимости.

Две трети (66%) россиян уверены, что применять силу к заключенным сотрудники могут только для самозащиты или пресечения попытки побега. Еще 16% полагают, что это допустимо и в других случаях – в качестве таких ситуаций они чаще упоминают нарушение заключенными правил, несоблюдение режима, неподчинение, наглое или неадекватное поведение, драку между заключенными или бунт. Однако 6% среди тех, кто считает допустимым применение силы в иных случаях кроме самозащиты и пресечения попытки побега, вообще затруднились назвать ситуацию, при которой, с их точки зрения, это было бы возможно.

При этом несколько чаще граждане считают пытки заключенных нормой для нынешних тюрем (39%), нежели исключением из правил (36%), показал опрос.

Респондентов, считающих пытки правилом для тюрем, попросили назвать и возможные причины такого положения дел. По мнению 8% опрошенных, заключённые подвергаются пыткам и издевательствам из-за жестокости и бесчеловечности работников тюрем, еще столько же видят причину в недостаточном контроле за действиями работников тюрем, в их безнаказанности. Несколько реже россияне объясняют ситуацию тем, что "такова российская тюремная система", также в качестве причин называют коррупцию и попытки выбить из заключенного признание.

Как показал опрос, треть (33%) россиян скорее поверят заключенному, если он заявляет об избиении работниками тюрьмы, а администрация утверждает, что он проявил агрессию и был избит сокамерниками. Напротив, 22% опрошенных больше поверили бы в такой ситуации руководству исправительного учреждения, а большая часть — 46% респондентов — затруднились ответить на вопрос.

ФОМ провел опрос 28–29 июля среди 1,5 тысячи респондентов в 104 населенных пунктах 53 регионов России. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.