Жираф Самсон из Московского зоопарка отметил свой 25-летний юбилей

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Московский зоопарк отпраздновал день рождения жирафа Самсона, которому исполнилось 25 лет, сообщается на официальном портале мэрии столицы в понедельник.

Как отметили на портале, в дикой природе жирафы нечасто доживают до 25 лет.

"В Московском зоопарке отпраздновали день рождения жирафа Самсона. Ему исполнилось 25 лет. Сотрудники зоопарка угостили именинника фруктовым тортом, а для юных гостей провели мастер-классы и интерактивную лекцию, посвященную жирафам", — говорится в сообщении.

Как поясняется в сообщении, жирафа Самсона Гамлетовича Ленинградова (это полное имя жирафа) привезли в столичный зоосад в возрасте трех лет из Ленинградского зоопарка.

"Самсон — гордость нашего зоопарка. Мы все очень любим его, стараемся сделать так, чтобы ему было максимально комфортно и чтобы каждый его день был насыщенным и интересным. В рамках программы по обогащению среды обитания наши сотрудники придумывают для него своеобразные тренинги, просят выполнять несложные задания и дают специальные игрушки", — рассказала генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.

При этом в дикой природе жирафы нечасто доживают до 25 лет, отмечается в сообщении, однако в зоопарках это не редкость — здесь животные получают квалифицированную ветеринарную помощь, особый уход, сбалансированное питание. В частности, в меню Самсона входят овощи, фрукты, сено, трава, ветки деревьев и специальные минеральные добавки, а самое любимое лакомство жирафа — ивовые листочки.