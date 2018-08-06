Аксенов оценил ход строительства трассы "Таврида"

Рабочие на строительстве автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив и автомобильной дороги федерального значения Таврида в Крыму. Архивное фото

Рабочие на строительстве автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив и автомобильной дороги федерального значения Таврида в Крыму. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Строительство федеральной трассы "Таврида" ведется качественно и в соответствии с запланированными сроками, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Строящаяся трасса разделена на семь частей, шесть из которых находятся на территории Республики Крым, а седьмая — в Севастополе.

"По трассе "Таврида" работы идут без срыва сроков. Спасибо компании "ВАД", качество работ обеспечивается. Сегодня готовность первой очереди трассы от Керчи до Симферополя составляет 65%. В общей сложности в двухполосном исполнении до конца года дорога будет готова", — сказал Аксенов на совещании под руководством помощника президента РФ Игоря Левитина.

По его словам, 23 площадки будет отведено для строительства придорожной инфраструктуры.

"Это должны быть современные центры, которые позволят туристам и жителям республики Крым чувствовать себя комфортно, иметь возможность по трассе остановиться, поесть, переночевать, заправиться и так далее", — подчеркнул глава республики.

В Крыму строится четырехполосная трасса "Таврида", которая соединит Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства трассы (две полосы) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Общая протяженность трассы — 250,7 километра, пропускная способность — до 40 тысяч автомобилей в сутки. Генподрядчик строительства — АО "ВАД". Полная стоимость строительства "Тавриды" определена на уровне 149,3 миллиарда рублей.

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