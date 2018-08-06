Роскомнадзор удалил пиратские копии сериала Sпарта со 116 сайтов

Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото

Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Роскомнадзор удалил пиратские копии российского сериала Sпарта со 116 сайтов в рамках борьбы с интернет-пиратством, сообщает ведомство.

"Роскомнадзор на основании определений Мосгорсуда и заявлений правообладателей принимает меры защиты авторских прав в отношении отечественного сериала "Sпарта". Уведомления с требованием ограничить доступ к пиратским копиям фильма направлены в адрес владельцев 136 интернет-ресурсов. В настоящий момент пиратские копии фильма удалены с 116 страниц сайтов, ожидается удаление еще с 17", — говорится в сообщении.

Остальные три интернет-ресурса, которые после уведомления Роскомнадзора в установленные сроки не прекратили доступ к незаконно распространяемым копиям фильма, блокируются операторами связи.

Премьера российского фантастического мини-сериала режиссера Егора Баранова "Sпарта" состоялась на Первом канале в июле. Главные роли в сериале, действие которого разворачивается в 2020 году, исполняют Александр Петров и Артем Ткаченко.