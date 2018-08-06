"Победа" начнет полеты из Москвы в Хельсинки

ХЕЛЬСИНКИ, 6 авг — РИА Новости. Российская низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") начнет выполнять регулярный рейс из московского аэропорта "Внуково" в Хельсинки (Вантаа) с 5 октября, сообщили РИА Новости в понедельник в Агентстве транспортной безопасности Финляндии Trafi.

"Trafi получило план движения авиакомпании "Победа" на регулярных рейсах Москва-Внуково-Хельсинки с 5 октября 2018 года. Мы поздравляем авиакомпанию "Победа" с началом полетов", — сообщили в Trafi, уточнив, что представители авиакомпании имеют точную информацию о фактическом выполнении рейсов.

В пресс-службе лоукостера РИА Новости ранее подтвердили планы по открытию рейсов в столицу Финляндии, однако не раскрыли деталей. "Подтверждаем: "Победа" планирует начать полеты в Хельсинки из Москвы", — сообщили в перевозчике. В представительстве "Аэрофлота" в Финляндии также подтвердили планы "Победы" по открытию рейса в Хельсинки.

"Победа" базируется в московском аэропорту "Внуково". За 2017 год авиакомпания перевезла 4,6 миллиона пассажиров.