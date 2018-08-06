В Ростовской области пройдут салюты в честь юбилея освобождения от фашистов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 авг – РИА Новости. Салют в честь 75-летия освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков пройдет во всех городах и районах области 30 августа, такое поручение дал губернатор региона Василий Голубев на совещании по подготовке к празднованию этого события.
До конца года завершится ремонт и благоустройство 35 памятников и мемориалов. В шести населенных пунктах Ростовской области, которым ранее были присвоены звания "Населенный пункт воинской доблести" и "Рубеж воинской доблести", будут установлены памятные стелы, добавили в правительстве.
Кульминационным моментом 30 августа должен стать салют во всех муниципалитетах области.
Наиболее ожесточенные бои на территории Ростовской области велись с октября 1941 года по август 1943 года. В планах гитлеровского командования особое значение отводилось захвату южных районов СССР. Для осуществления своих планов на южном направлении гитлеровское командование выделило крупные силы. С 18 по 30 августа 1943 года шли бои за окончательное освобождение Ростовской области. 30 августа считается днем освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков.
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