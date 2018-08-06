Врио главы Тюменской области попросил Путина помочь построить онкоцентр

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Врио главы Тюменской области Александр Моор попросил у президента РФ Владимира Путина помочь со строительством онкологического центра в рамках реализации проекта "Медицинский город".

Масштабный проект "Медицинский город", реализующийся в Тюмени, предусматривает строительство на одной площадке нескольких клиник, которые оказывают высокотехнологическую помощь, а также диагностического центра.

Путин поинтересовался, как идет реализация проекта. Моор напомнил, что строительство идет с 2007 года, и, по его словам, для него привлекаются и областные, и федеральные средства.

"Часть из них уже построена: шесть объектов построены в разные годы, в том числе федеральный центр нейрохирургии, который за федеральные деньги построен; областная больница, которую мы модернизировали; медсанчасть "Нефтяник", в которой в этом году закончен комплексный капитальный ремонт и завезено новое оборудование, там делаем роботизированные операции; радиологический центр, морфологический центр", — рассказал Моор, слова которого опубликованы на сайте Кремля.

"У вас шесть объектов построено и еще два строятся?" — уточнил президент.

Врио главы региона ответил утвердительно и добавил, что также реализуется частный проект – центр "Мать и дитя".

"И, соответственно, у нас есть два объекта, которыми мы должны закончить проект, – это онкологический центр и областная детская больница. По областной детской больнице мы сейчас активно работаем с Минздравом с включением в национальный проект, а по онкологическому центру – история вопроса имеет четырехлетнее движение. Я бы просил Вас о помощи. В 2014 году вместе с Минздравом и Минфином отрабатывалось кредитование по этому проекту через Международный банк реконструкции и развития", — сказал Моор.

Он отметил, что ранее была согласована концепция, но "потом в силу объективных причин она не состоялась. "И после Вашего послания Федеральному собранию Минфин сам на нас вышел, поскольку стоит задача по онкологии, а наш проект в высокой степени готовности", — добавил он.

"Источники надо поискать… Объект надо заканчивать – это совершенно точно", — заявил Путин.