На ВДНХ появятся ландшафтный парк, парк аттракционов и детский технопарк

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Ландшафтный парк, парк аттракционов и детский технопарк будут построены на территории ВДНХ, сообщил действующий градоначальник Сергей Собянин.

"Когда вы заходите на территорию ВДНХ, с левой стороны огромное пространство — там будет большой детский парк с современными, уникальными аттракционами, это своего рода Диснейленд. В этом году будет [построен] очень большой ландшафтный парк. И вообще ВДНХ будет одним из самых лучших, не только выставочных, но и исторических, музейных мест для отдыха не только, наверное, в России, но и в мире", — сказал Собянин на встрече с коллективом центра Автоматики и приборостроения имени Академика Николая Пилюгина.

Кроме того, на территории выставки в текущем году появится детский технопарк, в котором в том числе можно будет получить рабочую специальность. "Там будут установлены такие же станки, как и у вас, может даже и лучше, и можно будет получить рабочие специальности: слесаря, токаря, программиста — 49 различных рабочих специальностей. Будет целый город, посвященный профессиональной ориентации, профессиональному мастерству", — подчеркнул кандидат.

Помимо этого, на ВДНХ реконструируется большое количество павильонов. В текущем году заканчивается реставрация основных зданий выставки — "Россия", "Земледелие". Также "будет павильон, посвященный истории славянской письменности, помимо этого, будут павильоны атомной энергетики, геологии, нефтяной промышленности", уточнил Собянин.

В настоящее время проводится масштабная реконструкция объектов ВДНХ на территории комплекса. Как ранее сообщал мэр Москвы, основные работы будут завершены к 2020 году.