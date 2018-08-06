В Совфеде призвали развивать общественный контроль за учреждениями ФСИН

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Институт общественного контроля за учреждениями ФСИН необходимо развивать и дальше, нынешнего уровня такого контроля недостаточно, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Ситуация в колониях и тюрьмах вновь попала в поле зрения федеральных СМИ и правоохранительных органов после того, как "Новая газета" опубликовала видео пыток заключенного в ярославской колонии №1, произошедших летом прошлого года.

После этого во всех учреждениях ФСИН начались проверки, вскрылись новые факты нарушений, а спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко даже заявила о необходимости реформировать всю уголовно-исполнительную систему страны.

"Тема общественного контроля исправительных учреждений находится в центре внимания как нашего комитета, так и Совета Федерации в целом. За прошедший год большинство членов Совета Федерации посетили колонии, расположенные на территории их субъектов. Необходимо и дальше развивать институт общественного контроля в данной сфере, так как текущего недостаточно", — заявил Клишас.

По его словам, предложение Матвиенко внести серьезные изменения в систему исполнения наказаний заслуживает "безусловной поддержки", вместе с тем, его реализация требует детальной проработки с Минюстом, МВД, уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, Общественной палатой, правозащитными организациями и общественностью.

Глава комитета отметил, что "определенные проблемы" в системе ФСИН конституционный комитет Совфеда выявил еще год назад в ходе подготовки "правчаса" с участием министра юстиции Александра Коновалова и директора ФСИН Геннадия Корниенко, когда была заслушана информация об отбывании наказания осужденными женщинами, несовершеннолетними и инвалидами.

"По итогам "правительственного часа" было принято постановление Совета Федерации, реализация положений которого позволила решить определенные вопросы материально-технического обеспечения учреждений ФСИН России", — сказал Клишас.