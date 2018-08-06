Николаев: станция "Нижний Бестях" до конца года будет введена в строй

ЯКУТСК, 6 авг – РИА Новости. Пассажирские перевозки до станции "Нижний Бестях" Якутии начнутся в следующем году, заявил журналистам врио главы Якутии Айсен Николаев на торжественной встрече агитпоезда, прибывшего в Нижний Бестях в рамках мероприятий к столетию ленинского комсомола.

Поселок Нижний Бестях находится на противоположном берегу реки Лена от города Якутск.

Первый пассажирский поезд, прибывший в честь памятной даты по маршруту "Москва-Нижний Бестях", показал, что в техническом плане железнодорожные пути Якутии готовы к осуществлению пассажирских перевозок до станции "Нижний-Бестях". По словам генерального директора акционерной компании "Железные дороги Якутии" Василия Шимохина, к 2019 году должны решиться организационные вопросы, связанные со стоимостью и оформлением пассажирских билетов, запуском продажи, согласованием с федеральной антимонопольной службой и другое.

"Станция "Нижний Бестях" до конца года будет полностью введена в строй. Мы надеемся, что в течение следующего года уже откроются официальные пассажирские рейсы. На данный момент, благодаря грузоперевозкам до Бестяха, республика имеет сокращения транспортных расходов порядка на 7%, а это сотни миллионов рублей экономики республики. Уверен, что окончание данной стройки послужит толчком, который позволит построить мост через реку Лена, и соединит восток и запад нашей страны через северный широтный пояс", — отметил Николаев торжественной встрече агитпоезда "Комсомольской правды".

В честь профессионального дня железнодорожника врио главы республики принял участие в открытии памятника паровозу — символу доблестного труда ветеранов-железнодорожников Якутии, а также закладке памятной капсулы с посланием молодежи 2068 года.