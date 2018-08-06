В Москве повысилось содержание сероводорода в воздухе

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Превышение порога запаха сероводорода более чем в два раза было зафиксировано в Москве утром в понедельник, при этом уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, увеличен не был, сообщили в "Мосэкомониторинге" в понедельник.
В учреждении также отметили ухудшение условий рассеивания выбросов на прошедших выходных в ночные и утренние часы, что привело к повышению концентраций загрязняющих веществ в воздухе.
"По состоянию на 8.00 6 августа 2018 года в Москве содержание загрязняющих веществ в воздухе не превышает норму. Максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ находятся в пределах установленных нормативов", — подчеркнули в "Мосэкомониторинге".
По прогнозам специалистов, в течение дня метеоусловия будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере.