Москалькова поддержала проект о дополнительном выходном для диспансеризации

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддерживает законопроект о введении в России дополнительного выходного дня для прохождения диспансеризации, об этом сообщается на сайте омбудсмена.

"Я всецело поддерживаю решение Государственной Думы о принятии в первом чтении законопроекта, предлагающего предоставить россиянам дополнительный выходной день для прохождения диспансеризации", — цитирует сайт слова Москальковой.

В материале омбудсмен отмечает, что к ней в аппарат поступают обращения, где люди жалуются на невозможность получить положенную им медицинскую помощь. По словам уполномоченного, это вызывает ее недоумение, так как задержки в лечении могут нанести человеку серьезный вред.

В июле Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, предлагающий предоставить россиянам дополнительный выходной день для прохождения диспансеризации. Законопроект находится на рассмотрении Госдумы второй год, так как были назначены дополнительные консультации для его обсуждения. Думские комитеты по труду, социальной политике и делам ветеранов, а также по охране здоровья в апреле рекомендовали палате принять проект в первом чтении. Правительство инициативу не поддержало.

Как ранее говорил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР), диспансеризация является главным средством в борьбе с заболеваниями, так как помогает работать на их предупреждение, и поэтому законопроект нашел поддержку парламентариев. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также ранее заявила, что поддерживает эту инициативу.

Согласно пояснительной записке к документу, сейчас работающим гражданам зачастую трудно пройти диспансеризацию в связи с тем, что работодатели не идут им навстречу и не отпускают их в рабочее время в медицинские учреждения. Отмечается, что из-за этого не все россияне, у которых есть право на диспансеризацию, действительно в ней участвуют. В свою очередь, кабинет министров в своем отзыве отметил, что федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан" обязывает работодателей обеспечивать условия для прохождения работниками медицинских осмотров и диспансеризации, а также беспрепятственно отпускать сотрудников для их прохождения. Правительство отмечает, что объем диспансеризации для граждан различного пола, возраста, а также в зависимости от наличия заболевания может значительно отличаться. Кроме того, диспансеризация включает лабораторные и инструментальные методы обследования, выполнение которых в течение одного дня может быть недопустимо по медицинским показаниям, добавили в кабмине.