МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Сенатор Андрей Клишас назвал обоснованным решение Генпрокуратуры о проверке исполнения законодательства, связанного с реализацией мероприятий государственной программы "Доступная среда" на 2011-2020 годы.
Клишас принял участие на минувшей неделе в заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ, где рассматривался этот вопрос. По итогам встречи сенатор обратил особое внимание на значимость решения ряда вопросов, обозначенных в итоговом документе коллегии. Среди этих вопросов, по словам сенатора, в частности, необходимость проверки исполнения законодательства, связанного с реализацией мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы.
"Закрепление эффективных гарантий реализации социальных прав граждан является приоритетным направлением деятельности законодателя, а поддержка социально уязвимых категорий граждан, в том числе инвалидов, – одной из главных функций социального государства. Вместе с тем реальная возможность пользоваться социальной поддержкой государства, в первую очередь, зависит от надлежащей реализации установленных правовых норм, при этом такая реализация должна находиться под особым контролем компетентных властных органов", — сказал Клишас РИА Новости.
"Приведение в соответствие нормативных правовых актов субъектов по исключительным предметам ведения Российской Федерации и предметам совместного ведения федерации и её субъектов отвечает принципам федеративного устройства российского государства", — сказал сенатор.
Госпрограмма "Доступная среда" призвана, в частности, обеспечить безбарьерную среду для людей с ограничениями по здоровью.