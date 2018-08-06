МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Сенатор Андрей Клишас назвал обоснованным решение Генпрокуратуры о проверке исполнения законодательства, связанного с реализацией мероприятий государственной программы "Доступная среда" на 2011-2020 годы.

Клишас принял участие на минувшей неделе в заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ, где рассматривался этот вопрос. По итогам встречи сенатор обратил особое внимание на значимость решения ряда вопросов, обозначенных в итоговом документе коллегии. Среди этих вопросов, по словам сенатора, в частности, необходимость проверки исполнения законодательства, связанного с реализацией мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы.

"Закрепление эффективных гарантий реализации социальных прав граждан является приоритетным направлением деятельности законодателя, а поддержка социально уязвимых категорий граждан, в том числе инвалидов, – одной из главных функций социального государства. Вместе с тем реальная возможность пользоваться социальной поддержкой государства, в первую очередь, зависит от надлежащей реализации установленных правовых норм, при этом такая реализация должна находиться под особым контролем компетентных властных органов", — сказал Клишас РИА Новости.

По его словам, принципиально значимым является также приведение в соответствие законодательства Республики Крым и города Севастополь в соответствие с федеральным законодательством в связи с завершением с 1 января 2019 года периода, в течение которого в данных субъектах могли устанавливаться особенности правового регулирования ряда отношений (имущественных, градостроительных или земельных).

"Приведение в соответствие нормативных правовых актов субъектов по исключительным предметам ведения Российской Федерации и предметам совместного ведения федерации и её субъектов отвечает принципам федеративного устройства российского государства", — сказал сенатор.

Госпрограмма "Доступная среда" призвана, в частности, обеспечить безбарьерную среду для людей с ограничениями по здоровью.