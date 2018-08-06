Композиция из почти 23 тысяч пончиков в Кузбассе попала в Книгу рекордов РФ

Кулинарная композиция из 22 тысяч 830 пончиков, изготовленная на Арт – фестивале в Осинниках

Кулинарная композиция из 22 тысяч 830 пончиков, изготовленная на Арт – фестивале в Осинниках

КЕМЕРОВО, 6 авг — РИА Новости. Самую большую композицию из 22 тысяч 830 пончиков изготовили в кузбасском городе Осинники, где проходил "Арт-фестиваль", сообщает пресс-служба региональной администрации.

"Представитель Книги рекордов России Станислав Коненко зафиксировал рекордный вес композиции, изготовленной из пончиков с глазурью. Он составил 1 тысячу 60 килограммов. В состав вошли 22,83 тысячи пончиков", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на изготовление пончиков ушло более 700 килограммов специальной смеси, рецепт которой организаторы не раскрывают, а также около 400 килограммов масла и 200 килограммов глазури. Над кулинарным шедевром трудились лучшие кондитеры города.

В этом году "Арт–фестиваль" был посвящен 80-летнему юбилею города. На различных городских площадках, в учреждениях культуры, спорта и образования в течение двух дней проходили деловые встречи, спортивные и культурные мероприятия.

По итогам первого "Арт-фестиваля", который прошёл в Осинниках в 2017 году, город попал в Книгу рекордов России в категории "Самый большой вишневый пирог", вес которого составил 419,1 килограмма.