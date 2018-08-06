Врачи рассказали о самочувствии найденного у берегов Чукотки американца

ВЛАДИВОСТОК, 6 авг — РИА Новости. Гражданин США, который был найден у берегов Чукотки, проходит обследование в окружной больнице в Анадыре, сообщили РИА Новости в больнице.

"Американец находится в Чукотской окружной больнице, с ним все хорошо, пока ничего опасного для здоровья у него не выявлено", — сказал собеседник агентства. По его словам, гражданин США находится в инфекционном отделении.

В пятницу, 3 августа, появилась информация о задержании гражданина США в селе Лаврентия на Чукотке. В американском генконсульстве во Владивостоке сообщили, что в курсе ситуации, дипмиссия работает с местными властями и оказывает консульские услуги. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что американец, который зарегистрирован в городе Солдотна, штат Аляска, а проживает в Анкоридже, путешествовал по реке Юкон и на лодке случайно оказался в открытом море, после чего его вынесло к берегам Чукотки.