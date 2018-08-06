Красный крест оказал помощь более 140 пострадавшим при ЧП в "Зимней вишне"

КЕМЕРОВО, 6 авг — РИА Новости. Кемеровское отделение Российского Красного креста (РКК), по данным на начало августа, оказало психосоциальную поддержку почти 60 семьям или 144 пострадавшим от пожара в торговом центре "Зимняя вишня", а также направило на различные виды адресной помощи более 92,67 миллиона рублей, сообщается на сайте организации.

"Около 60 семей пострадавших (144 человека) в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" 25 марта на сегодняшний день уже получили психосоциальную поддержку от сотрудников и волонтеров РКК, подготовленных в рамках специального проекта сопровождения семей, потерявших близких и получивших психологическую травму при пожаре", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вся деятельность по психосоциальному сопровождению пострадавших реализуется РКК при поддержке Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца из Фонда по оказанию помощи при ЧС. Всего было подготовлено 10 психосоциальных работников, которые взаимодействуют с семьями пострадавших в Кемерово и в Топкинском районе. Они посещают пострадавших на дому, общаются с ними по телефону и в центре помощи, встречаются с их родственниками, помогают в решении бытовых и социальных вопросов, связанных с трагедией, при необходимости направляют к нужным медицинским специалистам.

Кроме того, реализуется целевая благотворительная программа пострадавшим от пожара в "Зимней вишне". По информации на начало августа, из собранных на расчетный счет регионального отделения РКК более 168,61 миллиона рублей на различные виды адресной помощи израсходовано свыше 92,67 миллиона рублей.

"Помимо денежных выплат для семей погибших, на эти деньги приобретаются путевки на санаторно-курортное лечение и летний отдых с оплатой проезда, оказание медицинских услуг. В рамках отдельно заключенного договора между РКК и Фондом культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева индивидуально для пострадавших семей из поселка Трещевский Топкинского района был закуплен домашний скот и птица, приобретены теплицы", — уточнили в Красном кресте.

Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них — дети. Сразу после трагедии для помощи пострадавшим открыли благотворительные счета в главном финансовом управлении Кемеровской области и местном отделении Красного креста.

Ранее сообщалось, что семьи погибших и большинство пострадавших при пожаре в "Зимней вишне" получили единовременные компенсации из федерального и областного бюджетов. За каждого погибшего при пожаре было выплачено по 1 миллиону рублей из резервного фонда правительства РФ, по 1 миллиону из резервного фонда коллегии администрации Кемеровской области, по 3 миллиона рублей от собственника ТЦ. Суммы компенсаций пострадавшим зависят от степени тяжести вреда здоровью. За тяжкий или средней вред выплачивается по 400 тысяч рублей на человека из резервных фондов правительства РФ и коллегии обладминистрации, за легкий вред — по 200 тысяч рублей из тех же источников.

В начале июля областной Совет народных депутатов принял региональный закон о дополнительной единовременной материальной помощи семьям погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" — они получат по 2 миллиона рублей за каждого погибшего за счет благотворительных пожертвований, поступивших в областной бюджет.

Кроме того, областные власти взяли на себя все расходы по организации похорон, продолжают работу с каждой семьей и принимают конкретные меры поддержки, связанные с жильем, обучением детей, кредитами. В областной администрации ввели общественную должность уполномоченного по делам родственников погибших при пожаре в "Зимней вишне", им стала кемеровчанка Людмила Маслеева, в прошлом — директор детской спортивной школы.