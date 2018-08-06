РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Красный крест оказал помощь более 140 пострадавшим при ЧП в "Зимней вишне"

Сюжет:
Пожар в торговом центре в Кемерово (1078)
0450
© РИА Новости / Андрей ТеличевПерейти в фотобанкЗдание офиса российского Красного креста. Архивное фотоЗдание офиса российского Красного креста. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Теличев
Перейти в фотобанк

КЕМЕРОВО, 6 авг — РИА Новости. Кемеровское отделение Российского Красного креста (РКК), по данным на начало августа, оказало психосоциальную поддержку почти 60 семьям или 144 пострадавшим от пожара в торговом центре "Зимняя вишня", а также направило на различные виды адресной помощи более 92,67 миллиона рублей, сообщается на сайте организации.

Начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов в Кемеровском областном суде. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
Экс-глава МЧС Кузбасса, обвиняемый по делу "Зимней вишни", попал в больницу

"Около 60 семей пострадавших (144 человека) в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" 25 марта на сегодняшний день уже получили психосоциальную поддержку от сотрудников и волонтеров РКК, подготовленных в рамках специального проекта сопровождения семей, потерявших близких и получивших психологическую травму при пожаре", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вся деятельность по психосоциальному сопровождению пострадавших реализуется РКК при поддержке Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца из Фонда по оказанию помощи при ЧС. Всего было подготовлено 10 психосоциальных работников, которые взаимодействуют с семьями пострадавших в Кемерово и в Топкинском районе. Они посещают пострадавших на дому, общаются с ними по телефону и в центре помощи, встречаются с их родственниками, помогают в решении бытовых и социальных вопросов, связанных с трагедией, при необходимости направляют к нужным медицинским специалистам.

Демонтаж сгоревшего ТЦ Зимняя вишня. 27 июля 2018
© Фото : пресс-служба администрации Кемеровской области
Два сотрудника МЧС обжаловали арест по делу "Зимней вишни"
Кроме того, реализуется целевая благотворительная программа пострадавшим от пожара в "Зимней вишне". По информации на начало августа, из собранных на расчетный счет регионального отделения РКК более 168,61 миллиона рублей на различные виды адресной помощи израсходовано свыше 92,67 миллиона рублей.

"Помимо денежных выплат для семей погибших, на эти деньги приобретаются путевки на санаторно-курортное лечение и летний отдых с оплатой проезда, оказание медицинских услуг. В рамках отдельно заключенного договора между РКК и Фондом культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева индивидуально для пострадавших семей из поселка Трещевский Топкинского района был закуплен домашний скот и птица, приобретены теплицы", — уточнили в Красном кресте.

Генеральный директор ОАО Кемеровский кондитерский комбинат Юлия Богданова во время заседания в Заводском районном суде в Кемерово. 31 марта 2018
© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
Владелица ТЦ в Кемерово сэкономила на системе пожаротушения
Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них — дети. Сразу после трагедии для помощи пострадавшим открыли благотворительные счета в главном финансовом управлении Кемеровской области и местном отделении Красного креста.

Ранее сообщалось, что семьи погибших и большинство пострадавших при пожаре в "Зимней вишне" получили единовременные компенсации из федерального и областного бюджетов. За каждого погибшего при пожаре было выплачено по 1 миллиону рублей из резервного фонда правительства РФ, по 1 миллиону из резервного фонда коллегии администрации Кемеровской области, по 3 миллиона рублей от собственника ТЦ. Суммы компенсаций пострадавшим зависят от степени тяжести вреда здоровью. За тяжкий или средней вред выплачивается по 400 тысяч рублей на человека из резервных фондов правительства РФ и коллегии обладминистрации, за легкий вред — по 200 тысяч рублей из тех же источников.

Сгоревший ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. Архивное фото
© РИА Новости / Ольга Климова
СК считает, что в деле о пожаре в Кемерово могут появиться новые фигуранты
В начале июля областной Совет народных депутатов принял региональный закон о дополнительной единовременной материальной помощи семьям погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" — они получат по 2 миллиона рублей за каждого погибшего за счет благотворительных пожертвований, поступивших в областной бюджет.

Кроме того, областные власти взяли на себя все расходы по организации похорон, продолжают работу с каждой семьей и принимают конкретные меры поддержки, связанные с жильем, обучением детей, кредитами. В областной администрации ввели общественную должность уполномоченного по делам родственников погибших при пожаре в "Зимней вишне", им стала кемеровчанка Людмила Маслеева, в прошлом — директор детской спортивной школы.

Пожар в торговом центре в Кемерово
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Пожар в торговом центре в Кемерово
Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена