Филолог сравнил потенциальную популярность слов "запрещенка" и "санкционка"

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Слово "запрещенка" имеет больше шансов на укоренение в русском языке, нежели "санкционнка", так как в стране уже были времена использования этого слова в другой интерпретации для обозначения запрещенных к публикации произведений литературы и публицистики, рассказала РИА Новости кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник института имени. А.С. Пушкина Александра Ольховская накануне четырехлетия введения продэмбарго РФ против Запада.

Президент РФ Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. На следующий день, 7 августа, правительство утвердило список запрещенной продукции: под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.

По мере сохранения санкций Запада, Россия также продлевала и свои ответные меры. Пока запрет на поставки иностранных продуктов действует до конца 2019 года.

Специфическая лексика

По мнению Ольховской, вопрос о вхождении слов в обиход так же, как и вопрос о вхождении слов в язык, является сложным.

"Нельзя отрицать тот факт, что известные события 2014–15 годов привели к возникновению или активизации специфической лексики, отражающей реакцию общества на эти события", — сказала филолог.

Она подчеркнула, что, с другой стороны, вхождение в обиход предполагает укоренение, укрепление, прочное внедрение слов в словарный состав языка.

"А этого в настоящий момент сказать, по-видимому, нельзя, да и говорить об этом, в общем-то, преждевременно. На это указывает отсутствие и словарных фиксаций этих слов", — отметила Ольховская.

Наследие и современность

Ранее слово "запрещёнка" имело немного другое значение, но, по сути, как и сейчас отражало запрет на что-либо.

"Слово "запрещёнка", как известно, является наследием советских времен, хотя и утратило актуальное для той эпохи значение — запрещенные к публикации произведения литературы и публицистики. Его современное значение можно сформулировать примерно так — продукция, запрещенная к ввозу в Россию из ряда зарубежных стран", — сказала Ольховская РИА Новости.

По ее словам, слово "санкционка", в отличие от своего синонима, представляет собой безусловное лексическое новшество, а также имеет более конкретное значение — продукция иностранного производства, запрещенная к ввозу в страну, наложившую санкции на страну-производителя.

"Если же со всей осторожностью обратиться к лингвистическому прогнозу, можно предположить, что слово "запрещёнка" имеет существенно больше шансов на укоренение в языке, нежели слово "санкционка". Первое заключает в себе указание лишь на нечто запрещенное и потому впоследствии может использоваться для обозначения иных предметов и явлений, попавших под запрет. "Санкционка" же не обладает такой смысловой широтой.… Следовательно, дальнейшее функционирование этого слова в языке всецело зависит от развития этой ситуации либо возникновения аналогичной ситуации в будущем", — заключила филолог.