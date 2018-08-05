На ВДНХ продлили работу павильона "Макет Москвы" из-за наплыва посетителей

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Часы работы выставочного павильона "Макет Москвы" на ВДНХ продлены из-за большого количества посетителей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

С 2015 года готовая часть архитектурного макета российской столицы площадью в 121 квадратный метр была доступна для горожан в павильоне 75 на ВДНХ. В 2017 году макет перенесли в новый павильон недалеко от фонтана "Каменный цветок". Уменьшенная копия города включает его главные достопримечательности, в том числе Красную площадь, парк "Зарядье", храм Христа Спасителя и другие.

"Павильон Макет Москвы на ВДНХ все популярнее. Из-за наплыва посетителей решено продлить его работу на два часа: с 10:00 до 20:00 все дни, кроме понедельника", — написал Собянин в Twitter.