"Сукачев — наш!": в Сети поддержали музыканта в споре с Макаревичем о Крыме

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Пользователи соцсетей поддержали позицию музыканта Гарика Сукачева по Крыму.

Ранее лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич заявил, что России в 2014 году следовало "купить Крым", чтобы не портить отношения с Киевом. Сукачев заочно возразил музыканту: он напомнил, что на полуострове всегда царили пророссийские настроения. "Крым — наш. Мы за него триста лет воевали", — заявил он.

"Настоящий мужик!" — поддержал Сукачева @Boyarin_Boroda.

"Молодец, Гарик! Правильные книжки в детстве читал!" — присоединились в комментариях.

"Молодец, к сожалению, немногие так открыто выражают свою позицию", — написал один из пользователей твиттера.

"Сукачев — наш!" — пошутил @MaksimYartsev.

Некоторые комментаторы также усомнились в компетенции Макаревича делать подобные заявления.

"Объяснил популярно, почему Крым российский", — выразил свое мнение пользователь фейсбука.

"Гарика за высказывание, с которым согласны большинство россиян, стали уважать даже те, кто не разделяет, не понимает его творчество", — резюмировал @larisabor2014.

Крым стал российским регионом после референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года. Тогда более 96 процентов избирателей Республики Крым поддержали идею вхождения в состав Российской Федерации. В Кремле неоднократно подчеркивали, что воссоединение Крыма с Россией прошло в полном соответствии с международным правом и уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".