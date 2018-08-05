В СЖР предположили, когда пройдут похороны убитых в ЦАР журналистов

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Похороны погибших в Центральноафриканской республике россиян могут состояться в среду, заявил в воскресенье руководитель пресс-службы Союза журналистов РФ Ян Радзевич.

В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ.

По словам Радзевича, в СЖР обратились коллеги Джемаля с просьбой оказать помощь в организации поминок. "Союз журналистов со своей стороны сделает все, что в его силах, чтобы помочь коллегам и родственникам помянуть и вспомнить погибших товарищей. Предположительно, журналистов похоронят в среду. Но это по предварительной информации, если все следственные действия будут закончены до этого момента. Соответственно, нам нужно ждать подтверждения этой информации в ближайшие день-два", — сказал он в эфире "России 24".

"Приоритетной задачей для журналистского сообщества и, в частности, для нас, является скорейшая разработка законодательных мер по защите журналистов в так называемых горячих точках", — заявил также Радзевич.

СК РФ по факту гибели россиян возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Как сообщил Центр управления расследованиями, направивший журналистов в эту командировку, они снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР, при этом в МИД РФ назвали абсурдными сообщения о расследовании деятельности ЧВК в ЦАР, указав, что ведомство еще в марте сообщало об отправке инструкторов в эту страну.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.

Ранее на сайте консульского департамента МИД РФ были опубликованы рекомендации, в которых говорится, что силы правопорядка ЦАР "практически не функционируют и рассчитывать на их помощь в случае неприятностей особо не приходится". В российском министерстве отмечали, что криминогенная обстановка в Центральноафриканской республике сложная, там регулярно происходят вооруженные грабежи и убийства, нападения на иностранцев, и поэтому посещение страны сопряжено с большим количеством рисков и, как следствие, крайне нежелательно.