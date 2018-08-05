Медведев поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с днем железнодорожника, отметив их особый вклад в развитие отрасли, телеграмма размещена на сайте кабмина.

Глава правительства РФ отметил, что железные дороги соединяют города, посёлки и деревни, и "эта работа ложится на плечи сотен тысяч сотрудников".

"Машинисты и проводники, диспетчеры и ремонтники, инженеры и строители, кассиры и контролёры постоянно заботятся о безопасности и комфорте пассажиров. Делают так, чтобы поездки по железным дорогам России год от года становились быстрее и удобнее. А грузы – доставлялись вовремя. Благодаря вам железные дороги не останавливаются ни на секунду", — написал он.

Медведев подчеркнул, что сегодня "Российские железные дороги", которые отмечают в этом году 15-летие, реализуют масштабные проекты и строят новые магистрали. Кроме этого, они модернизируют инфраструктуру и подвижной состав, применяют современные технологии, уделяют большое внимание решению социальных вопросов и совершенствуют систему управления.

В заключение глава правительства поблагодарил ветеранов отрасли и пожелал, чтобы их знания, опыт, преданность делу и готовность решать самые смелые задачи послужили примером для молодых железнодорожников.

Подробнее о Дне железнодорожника в России читайте в справке РИА Новости >>