Врачи рассказали о самочувствии жителей района в Якутии, где горит лес

ВЛАДИВОСТОК, 5 авг – РИА Новости. Никто из работников Нюрбинского горно-обогатительного комбината (ГОК) не обращался к медикам из-за воздействия дыма от пожара у вахтового поселка Накын в Якутии, однако всем выданы маски и марлевые повязки, а врачи отслеживают обращения об ухудшении здоровья, сообщил РИА Новости представитель компании "Алроса".

В субботу в единой дежурной диспетчерской службе Нюрбинского района сообщили, что природный пожар подошел к вахтовому поселку Накын в Якутии на расстояние 4-5 километров. На место вылетела группа из 12 парашютистов-пожарных на вертолёте Ми-8 АК "Алроса". По данным властей республики, проведены противопожарные мероприятия для устранения возможной угрозы пожароопасным и взрывоопасным объектам Нюрбинского ГОКа. Власти сообщили, что прямой угрозы населённому пункту и объектам экономики нет. "Алроса" выставила дежурные посты по периметру вахтового поселка.

Властям республики поступило открытое сообщение от членов общественно-экологического комитета "Вилюй" от имени жителей Нюрбинского района о превышении предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, ухудшении качества сотовой связи, об ухудшение самочувствия работников ГОК "Нюрбинский" с заболеваниями органов дыхания

"На данный момент на территории вахтового поселка Накын находятся и работают 600 специалистов. По данным медцентра вахтового поселка, за прошедшие сутки с жалобами на ухудшение здоровья по причине воздействия дыма никто из работников не обращался. Были два обращения от работников с болью в горле (подозрение на ОРЗ) и одно обращение с жалобой на повышение уровня давления. Всем обратившимся оказана медицинская помощь", — сообщил собеседник.

По его словам, все трое уже приступили к своим обязанностям. Специалисты медцентра поселка проводят консультации для работников, в том числе по вопросам минимизации рисков в пожароопасный период.

"Всем работникам выданы маски и марлевые повязки. Все обращения от работников касаемо ухудшения здоровья отслеживаются… Задымление поселка отсутствует. Критичного приближения огня к промышленным и жилым площадкам нет. Ситуация находится под контролем. Работы на промышленных площадках ведутся в штатном режиме", — отметил представитель компании.