Основатель группы "Агата Кристи" рассказал о любви к Крыму

БАЛАКЛАВА (СЕВАСТОПОЛЬ), 4 авг – РИА Новости. Основатель рок-группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов заявил, что с удовольствием выступает в Крыму и какие-либо санкции в связи с этим для него неважны.

Украинские власти запрещают въезд российским артистам в свою страну за посещение Крыма. Кроме того их также вносят в базу скандального сайта "Миротворец".

Самойлов выступил с легендарными хитами группы "Агата Кристи" на третьем ежегодном музыкальном фестивале #ZBFest в субботу в Балаклаве, рядом с винодельней "Золотая Балка".

"Я крымчан очень люблю. Я всей душой участвовал во всех процессах, которые происходили в 2013-2014 году. Я рад, что на территории Крыма не случилось военных действий, и очень рад, что я сейчас сюда приезжаю. Вижу знакомые лица. Все развивается. Я люблю здесь бывать. Для меня вопроса не стоит, ехать или не ехать (в Крым) … Крымчане сделали выбор, они ему следуют", — сказал журналистам Самойлов.

Самойлов подчеркнул, что остался доволен приемом крымской публики.

"Возможно, приедем еще зимой с сольными концертами для крымчан выступать", — подчеркнул артист. Самойлов также пообещал проехать по Крымскому мосту.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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