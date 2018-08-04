В Ленобласти отпраздновали 91-летие шествием "оживших" гербов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг — РИА Новости. Дефиле "Ожившие гербы", в котором были представлены все районы Ленинградской области, прошло в субботу в Выборге в рамках празднования 91-летия региона, передает корреспондент РИА Новости.

В ходе праздника гербы всех районов области и городского округа были представлены на театрализованном шествии в Выборге по случаю празднования 91-й годовщины со Дня образования региона.

Красочное праздничное шествие по главным улицам средневекового города с участием губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, членов правительства и делегаций районов завершилось проходом каждой из команд на Рыночной площади.

Во время дефиле "Ожившие гербы", каждая из делегаций районов представила свою программу, подготовленную специально к празднику. В костюмированном показе приняла участие и команда от администрации Ленинградской области во главе с губернатором, который предстал перед гостями в образе древнерусского князя.

Также для жителей и гостей Выборга, который принимает праздник, открылись ярмарочные ряды "Калейдоскопа вкуса" и "Города мастеров".

Участниками гастрономического фестиваля стали ведущие повара, рестораторы, фермеры Ленинградской области. В палатках можно было отведать традиционный выборгский крендель, карельскую калитку, рыбники, копорский чай и русский сбитень.

Для участия в праздничных мероприятиях в Выборг прибыли делегации регионов Республики Крым, Болгарии, Германии, Китая, Финляндии, руководители аккредитованных в Санкт-Петербурге консульских учреждений, главы представительств субъектов РФ в СЗФО.