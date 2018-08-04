На федеральных каналах запустили региональные якутские телепрограммы

ЯКУТСК, 4 авг – РИА Новости. Врио главы Якутии Айсен Николаев и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин Носков приняли участие на церемонии первого запуска региональных телепрограмм ГТРК "Саха" на федеральных каналах "Россия 1" и "Россия 24", сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выпуски государственной телерадиокомпании "Саха" начнут показывать в эфирах телеканалов "Россия 1" и "Россия 24" в составе первого мультиплекса цифрового эфирного телевидения. Проблема информационного неравенства, как отметили в правительстве, решается в Якутии в рамках федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы". Сегодня цифровое телевидение охватывает около 95% населения всей республики, что составляет больше 400 населенных пунктов.

"Именно в региональных новостях люди узнают о событиях своего родного города, поселка, области или республики — это та жизнь, о которой им хочется и нужно знать. Сегодня в России около 1000 региональных телекомпаний, мы намерены максимально их поддерживать", — отметил Носков.

Вещание будет осуществляться на двух языках – русском и якутском.

Врио главы Якутии Айсен Николаев назвал появление якутских новостных врезок в высоком качестве шагом вперед в части налаживания прямого диалога между властью и населением.

Директор ГТРК "Саха" Харлампий Дьяконов рассказал о планах перейти от производства новостей к полноценным программам для каналов "Россия 24" и "Россия К". Кроме того, филиалу ВГТРК в Якутии поручено начать формировать региональный цифровой канал, который создаст отдельный контент.

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